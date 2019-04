Laïcité: la modération a bien meilleur goût

Cette réflexion me vient à l’esprit en lisant de multiples prises de position gonflées de certitude, de considérations lapidaires, sans aucune recherche de dialogue. D’où vient-il que l’on perde si rapidement, dans notre propre société, le sens de la mesure ? Comme si le débat sur la laïcité avait quelque chose de religieux et que, par osmose, le projet de loi 21 exigeait une profession de foi sans nuance, soit entièrement pour ou entièrement contre !

Modèle ni français ni anglo-saxon

Je refuse ces mises en demeure à l’effet de choisir entre le modèle français et le libéralisme anglo-saxon, entre des règles strictes et formelles et le laisser-faire ; à l’évidence, ni l’un ni l’autre de ces modèles n’aura permis les résultats d’inclusion attendus.

De plus, au Québec, une crise d’identité poignante couve sous le débat de la laïcité et laisse échapper chez certains des effluves de la thèse du « Grand Remplacement », sans pour autant qu’ils en connaissent l’origine. Le voile (hidjab), l’aspect le plus voyant du débat, sert souvent de catharsis à cette angoisse identitaire. Il s’agit d’une sorte de ressentiment diffus à l’égard de la différence. Sommes-nous encore prêts à scander « le Québec aux Québécois »… en ajoutant de toutes origines, sans confession ou de toutes confessions ?

Fossé profond Québec-Canada

Garder la tête froide, y compris à l’égard du mépris canadien qui suinte, dès que le Québec décide d’exprimer sa différence. Il faut dire qu’en matière de laïcité, comme dans bien d’autres domaines, le fossé est profond. Par exemple, le préambule de cette Charte canadienne des droits et libertés intégrée à la Constitution de 1982, que le Québec n’a jamais signée, débute par « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Il en va tout autant de la disposition de dérogation dont l’usage par le Québec incarne pour le Canada la volonté québécoise de faire bande à part et de s’attaquer à des droits fondamentaux. Du point de vue international, alors que de très nombreux pays ont adopté des mesures restrictives sur les signes religieux, il n’y a pas là matière à violation de droits fondamentaux.

Modèle québécois de laïcité

L’Assemblée nationale peut certes en droit adopter le projet de loi 21 et, après une décennie d’incurie libérale sur le sujet, je comprends que, pour beaucoup de gens, l’intérêt de ce projet est d’abord d’exister. Cependant, la réflexion que faisait Jacques Parizeau en 2013 à l’égard de la charte des valeurs du PQ est toujours d’actualité, « des assouplissements sont nécessaires », écrivait-il, en proposant de limiter le port des signes religieux aux fonctions coercitives, comme le proposait le rapport Bouchard-Taylor, tout en proposant de baliser les accommodements pour raisons religieuses et en introduisant dans la charte le principe que rien ne doit porter atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes.

En 2019, l’aspect positif du projet de loi est certes que, pour la première fois, la laïcité sera affirmée dans la charte, comme le réclamait en 2011 le Conseil du statut de la femme et sa présidente, Christiane Pelchat, dans un excellent avis intitulé « Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». En vertu du nouveau dispositif, toutes les demandes d’accommodements, notamment pour des motifs religieux, seront dorénavant examinées en fonction du principe de laïcité. Un autre aspect positif est certainement l’obligation définitivement affirmée de donner ou de recevoir des services à visage découvert.

Là où le consensus s’arrête, cependant, concerne l’interdiction du port de signes religieux, notamment du voile pour les enseignant.e.s des écoles publiques de niveau primaire et secondaire. Au Québec, l’école publique est ouverte à son milieu et, de plus, l’élève y côtoie vingt-deux catégories d’emploi professionnel, dont des orthopédagogues, ergothérapeutes, animateurs de vie spirituelle et de l’engagement communautaire, conseillers d’orientation, éducateurs et éducatrices en service de garde scolaire, personnel de soutien, etc. À notre époque, ce sont des équipes d’école diversifiées qui prennent en charge le cheminement des élèves. Il n’y a aucun motif raisonnable, sauf des considérations purement politiciennes, pour particulariser le corps enseignant du secteur public. D’autant que, dans la grande région de Montréal, plus de 30 % des élèves, presque un sur trois au secondaire, sont inscrits à l’école privée subventionnée par les fonds publics, à hauteur de 70 %. Il y a fort à prévoir qu’un des effets collatéraux non désirés de l’adoption de la loi sera l’augmentation, au primaire comme au secondaire, des effectifs des écoles privées.

Le gouvernement a-t-il la légitimité d’adopter sous un bâillon ce projet de loi tel que rédigé ? Grâce à sa députation à l’Assemblée nationale, qui fait le double du vote de 37 % obtenu lors de la dernière élection, certains chroniqueurs parlent d’une majorité écrasante de la CAQ. C’est oublier que 63 % des électeurs.trices ont fait un autre choix et que, selon l’enquête postélectorale rendue publique, la nette victoire de la CAQ est due à la volonté de changer de gouvernement et non à l’appréciation générale de son programme. Il en va tout autant pour le Parti québécois, dont la même enquête révèle qu’un de ses électeurs sur cinq a voté en fonction de l’appréciation du programme.

Expédier le projet de loi tel quel en pensant mettre fin au débat est une vue de l’esprit ; en général, le diable se cache dans les détails de son application !