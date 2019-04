Mouvement anti-vaccin: un problème de culture scientifique ou politico-religieux?

Il y a quelques semaines, trois scientifiques invités à Tout le monde en parle ont été la cible de propos haineux pour avoir simplement défendu le consensus scientifique sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins pour la prévention des maladies infectieuses.

Comment expliquer la popularité grandissante des discours anti-vaxxers ? Qu’est-ce qui motive certaines personnes à mettre la vie de leurs enfants (et celle des autres) en danger ? Sont-elles seulement victimes de gourous autoproclamés qui se servent d’Internet comme d’un mégaphone à faussetés dans le but de vendre des pierres magiques ? Pourquoi un tel aveuglement devant les faits et une telle surdité devant les affirmations des scientifiques ?

Au-delà de la faiblesse des arguments factuels avancés par les anti-vaxxers (les vaccins causent l’autisme, les ingrédients des vaccins sont toxiques, etc.), il est utile de s’interroger sur les motivations qui guident ces mouvances pour mieux les comprendre et mieux les endiguer.

La journaliste Laurie Garrett, lauréate du prix Pulitzer, recense deux foyers d’anti-vaxxers particulièrement actifs aux États-Unis : il y a le pôle Deep South (du Missouri au Texas) et le pôle côte ouest (centré sur Portland, en Oregon). Il est intéressant de constater que le mouvement anti-vaccin s’est implanté à la fois dans des régions plus conservatrices votant républicain et dans celles, plus progressistes, votant démocrate. Ces deux groupes expriment la même opposition, mais pour des raisons légèrement différentes : les premiers, plus près des libertariens et des évangélistes chrétiens, craignent d’abord « l’État » ou « les élites » et les organismes de régulation qui en sont la partie apparente, comme la Food and Drug Administration. L’ennemi n’est pas tant les vaccins eux-mêmes que la peur d’une éventuelle obligation de vacciner, perçue comme un autre abus de pouvoir d’un État corrompu et idéologiquement partial.

Le deuxième foyer est formé de gens plutôt à gauche qui ne font pas confiance aux grandes compagnies pharmaceutiques et à la médecine moderne. Comme « l’État » pour le premier groupe, le « Big Pharma » est ici vu comme un ennemi tapi dans l’ombre, un groupe obscur qui contrôle, en coulisse, toutes les décisions de santé publique. Les médecins, les pharmaciens et tous les spécialistes de la santé, dès lors qu’ils se prononcent en faveur des vaccins, sont immédiatement intégrés à cette nébuleuse dangereuse contrôlée par des intérêts purement commerciaux prêts à empoisonner la population pour engranger les profits.

On le constate, loin d’être seulement un problème de connaissances scientifiques, la position des anti-vaxxers est motivée par d’autres préoccupations (conscientes ou non), qui ont finalement bien peu à voir avec la recherche de la vérité et ne se situent pas sur le même plan que les faits scientifiques. Ce sont des motivations que l’on pourrait qualifier de politico-religieuses : le besoin de liberté (face aux puissants), une volonté de pureté (du corps), une peur des institutions sans visage, le besoin de se regrouper en groupes homogènes, le besoin de se différencier de la masse, etc. Ces peurs proto-politiques se heurtent à un discours scientifique qui ne sait pas trop quoi faire de ces questions. Les scientifiques ont beau taper, avec un courage qu’il ne faut surtout pas minimiser, sur le clou à coups de faits scientifiques, les anti-vaxxers se sentent persécutés, incompris et ressortent galvanisés par ce qu’ils perçoivent comme des attaques.

Le problème, c’est que la santé fait partie, avec l’alimentation et la sexualité, de ces questions trop complexes pour être épuisées par des réponses exclusivement factuelles. Ce n’est pas pour rien que toutes les religions ont imposé des commandements stricts pour régir ces trois pôles fondamentaux de la vie humaine : se nourrir, rester en santé et se reproduire sont les clés de la survie de l’espèce, et ces mécanismes sont enfouis profondément en chacun de nous depuis des centaines de milliers d’années. Les questions liées à la santé sont donc particulièrement difficiles à discuter rationnellement, et potentiellement explosives, parce qu’elles convoquent nos valeurs profondes sur ce qu’est une vie saine, sur notre rapport à la liberté et sur nos craintes face à l’autorité.

Mais bref, pour faire face à ces discours, il n’y a que deux options : la coercition pure et simple (c’est l’option adoptée par plusieurs pays, où la vaccination est obligatoire) ; ou nous continuons la discussion, mais en comprenant que si celle-ci doit s’appuyer sur la science, elle ne doit pas s’y limiter. Il est impératif d’utiliser tous les outils psychologiques et éducatifs à notre disposition pour comprendre et calmer les différents types de préoccupations qui émergent de ce débat afin de rallier un maximum de personnes à cette question d’une importance capitale.