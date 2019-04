Éducation: abolir le financement au privé n’est pas la solution

Monsieur Vigneault, dans votre texte d’opinion « Financement scolaire : la gestion des méfaits a fait son temps », publié le 3 avril, vous décrivez l’école privée comme étant exclusive, sélective et réservée à une élite privilégiée. C’est loin d’être la situation des écoles privées au Québec.

En 2011, un groupe de travail mis sur pied par la ministre Beauchamp avait effectué une étude auprès des écoles privées, afin de connaître le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention. On en comptait alors 8,6 %. Une étude similaire réalisée en 2018 auprès des membres de la Fédération des établissements d’enseignement privés indique que plus de 18 % des élèves des écoles secondaires et 14 % des élèves des écoles primaires ont un plan d’intervention. Il s’agit d’une augmentation considérable.

Les écoles privées ont pris les moyens nécessaires pour accueillir et garder des élèves qui éprouvent des difficultés, en mettant en place des mesures pour bien les accompagner, en priorisant le développement professionnel des enseignants et en embauchant du personnel spécialisé.

Selon les données obtenues du MEES, les élèves issus de l’immigration (1re ou 2e génération) sont bien représentés au sein des écoles privées. On y observe une grande diversité de cultures d’origine, un trait distinctif des écoles privées québécoises, comparativement à certains endroits en Amérique du Nord où le choix d’une école se fait davantage en fonction de la religion et où les frais de scolarité parfois très élevés en limitent l’accessibilité.

L’hypothèse voulant que l’abolition du financement de l’école privée soit la meilleure façon d’assurer la mixité scolaire semble séduisante, mais elle n’est pas fondée. Le mode de gestion des écoles n’explique pas les écarts entre les élèves de différents milieux en matière de réussite scolaire. Certains pays, comme les États-Unis, où les écoles privées reçoivent peu ou aucun financement public affichent une moins bonne performance en matière d’équité que d’autres où elles reçoivent un financement public important, comme la Belgique et l’Irlande. Cela est bien illustré dans le Bilan Innocenti, publié par l’UNICEF en 2018.

Ségrégation préexistante

Scolariser tous les élèves à l’école publique n’est pas un gage de mixité scolaire, puisque l’attribution d’une école en fonction du code postal représente déjà une forme de ségrégation, le lieu de résidence étant en partie déterminé par le revenu des familles. Par ailleurs, dans plusieurs pays, on observe une prolifération des services de tutorat. Ainsi, un nombre croissant de parents qui n’ont pas accès à l’école privée paient un tuteur ou des programmes spéciaux après l’école pour que leur enfant bénéficie d’enrichissement. Même si tous les jeunes fréquentent la même école, ces parents veillent à ce que leur enfant suive un programme enrichi, mais au détriment de sa qualité de vie et de ses temps libres.

On mentionne souvent l’exemple de l’Ontario, qui a aboli le financement public des écoles privées. Dans cette province, les élèves de la classe moyenne se trouvent en grand nombre dans des programmes particuliers sélectifs, notamment d’immersion. De plus, en Ontario et dans d’autres provinces canadiennes, certains conseils scolaires catholiques requièrent que l’élève ou l’un de ses parents soit baptisé pour fréquenter une école catholique, ce qui a pour effet d’exclure bien des jeunes. Par ailleurs, même si les écoles privées n’y sont pas subventionnées, leur fréquentation est en hausse. Notons de plus que c’est en Colombie-Britannique, et non au Québec, qu’on observe la plus forte proportion d’élèves qui fréquentent l’école privée (13 %) au Canada.

Un rapport publié par le Conseil supérieur de l’éducation en 2016 affirmait que le Québec est la province la plus inégalitaire en matière d’éducation. Ce constat est souvent repris dans les médias. Toutefois, l’analyse des résultats des derniers tests PISA montre que c’est en Ontario qu’on observe le plus d’écart entre les élèves de milieux défavorisés et les autres (Bilan Innocenti 15, UNICEF, p. 31), lorsqu’on utilise comme critère les résultats en lecture des élèves de 15 ans, ce qui s’avère un bon indicateur de la poursuite d’études supérieures.

Finalement, l’étude des taux de diplomation des différentes commissions scolaires québécoises montre qu’il n’y a pas de lien entre ce taux et le nombre d’écoles privées présentes sur le territoire. Il faut donc faire preuve de prudence avant d’affirmer que le financement des élèves qui fréquentent l’école privée est la cause des faibles taux de diplomation.

L’équité en éducation est un enjeu complexe auquel il n’y a pas de solution simple. La réflexion est en cours à l’échelle du Québec et se fait aussi au niveau des écoles, car les mentalités changent et plusieurs parents et enseignants qui choisissent l’école privée tiennent à ce que ces écoles soient des milieux inclusifs. Pour que cette réflexion porte ses fruits, suivons les conseils des enseignants, et faisons preuve de rigueur.