La collusion, cet arbre mort qui cache la forêt de l’ingérence

Peu probantes, les conclusions de l’enquête Mueller viennent éclipser les actions de désinformation et de piratage réellement entreprises par la Russie durant l’élection américaine de 2016.

« On vous l’avait bien dit », clament désormais en choeur les sceptiques de la première heure. Après deux ans d’investigation, l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur la campagne présidentielle américaine de 2016 a livré ses conclusions : aucune preuve de collusion entre l’équipe Trump et le gouvernement russe n’a été trouvée. S’il s’agit là d’une importante victoire symbolique pour le président américain, tout indique qu’une confusion sur l’enjeu de l’ingérence russe s’instaure désormais dans le débat public, aux États-Unis et ailleurs.

Dans un sondage publié quelques jours après les conclusions de l’équipe Mueller, le Washington Post observait que 31 % des citoyens américains considèrent désormais que la Russie n’a aucunement tenté d’influencer l’élection présidentielle de 2016. Seulement, « collusion » n’est pas « ingérence », et l’absence de preuves quant à la première risque désormais de faire oublier l’existence indéniable de la seconde.

Comme l’ont montré les données publiées en 2017 par Facebook, Twitter et d’autres compagnies de la Silicon Valley, l’« usine à trolls » russe connue sous le nom d’Internet Research Agency a déversé en 2016 des dizaines de milliers de contenus politiques fallacieux ou orientés sur les réseaux sociaux. Rien que sur Facebook, ces publications ont été partagées 12 millions de fois, commentées 1,3 million de fois et aimées 15 millions de fois. Ce flot de désinformation, dont il est évidemment ardu d’évaluer l’impact réel, a touché au total quelque 126 millions d’internautes américains.

En parallèle, plusieurs rapports sont venus démontrer que les « DNC leaks » (le piratage, puis la fuite orchestrée de milliers de documents du Comité national démocrate en 2016) étaient bien l’oeuvre de pirates informatiques affiliés au gouvernement russe. Si les informations révélées étaient indéniablement véridiques et d’intérêt public, reste que l’opération, par son contenu et son synchronisme, témoignait d’une volonté d’orienter la teneur du débat public à un moment clé du processus électoral : les fuites du DNC devaient exposer publiquement les torts de la campagne Clinton juste à l’aube de la Convention nationale démocrate.

Enfin, d’autres enquêtes sont un peu plus tard venues démontrer qu’entre 21 et 39 États américains ont vu leurs infrastructures électorales « visitées » par des pirates basés en Russie au fil de l’année 2016. Bien qu’aucune tentative de manipulation des résultats n’ait été observée, les pirates en question ont néanmoins pu pénétrer diverses bases de données contenant, par exemple, des listes électorales, accédant ainsi à des informations critiques sur des milliers d’électeurs (qu’ils auraient pu altérer, s’ils le souhaitaient).

Alors que ces éléments sont aujourd’hui fermement établis, le « dossier de la collusion » et le battage médiatique autour de l’enquête Mueller ont néanmoins contribué à politiser l’enjeu de l’ingérence, faisant ainsi naître le doute là où aurait dû régner un consensus : une puissance étrangère est bel et bien parvenue à s’immiscer dans le processus politique américain. Non pas en collaboration avec un candidat, mais de sa propre initiative, non pas en secret, mais au grand jour, non pas depuis la Trump Tower, mais à travers la fibre optique.

En somme, l’enjeu de la « collusion » s’impose donc comme l’arbre (désormais mort) cachant la forêt de l’ingérence. Résultat : trois ans après les événements, le grand public américain n’est toujours pas d’accord sur ce qui s’est passé en 2016, ni même sur le fait que quelque chose se soit bel et bien passé (alors que des preuves formelles en témoignent). Si l’on admet l’hypothèse que le but de la Russie en 2016 n’était pas tant de favoriser un candidat que de semer le doute sur le fonctionnement du processus électoral américain, l’actuelle confusion générée par les conclusions de l’enquête Mueller suggère qu’ils y sont parvenus.