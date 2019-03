La CAQ et sa conception immaculée de l’éducation

François Legault, dans une course effrénée, voire presque aveugle, vers l’accomplissement de ses promesses électorales, se dit prêt à utiliser la clause dérogatoire afin d’imposer son projet de loi sur les signes religieux. Son désir de clore le débat sur la laïcité rapidement laisse cependant place à une rhétorique fallacieuse qui sous-tend son lot d’incohérences.

En effet, au nom des valeurs québécoises, le gouvernement caquiste a présenté un projet de loi qui se veut rassembleur, mais qui obligera certains futurs enseignants à renier les principes moraux ou religieux qui les habitent. Cette loi vient d’un raisonnement disant que le Québec est laïque et que, par conséquent, aucun croyant ou pratiquant ne peut y enseigner étant donné leur position d’autorité.

Or, Legault ne s’attaque qu’aux croyants portant des signes distinctifs et visibles. Les autres personnes pratiquant une religion, mais n’arborant aucun signe, occuperont ces postes. Ainsi, une commission scolaire accepterait un homme musulman en entrevue, mais refuserait sa femme qui, pour le bien de l’exemple, porterait le voile.

Si l’injustice et la contradiction d’une telle situation crèvent les yeux, il n’en demeure pas moins qu’ils n’atteignent pas ceux de notre gouvernement. Ce double standard devient problématique dans la mesure où une hiérarchisation quant aux droits et aux compétences des croyants s’installe dans notre imaginaire collectif : ceux qui portent des signes religieux seraient moins aptes à enseigner, moins valables, que ceux qui en sont dénués.

Pour être juste et cohérent avec cette laïcité intransigeante, et afin d’éviter toute forme d’embrigadement de la jeunesse, il faudrait simplement fermer les postes d’enseignement à tous les croyants. N’avoir que des enseignants laïques, n’est-ce pas cela, l’objectif de ce projet de loi ? Mais comment nous y prendrions-nous pour mettre en place cet épurement du corps enseignant ? En traquant les enseignants croyants dans leurs lieux de culte ? En les soumettant à un questionnaire sur leurs valeurs ? Ou encore en demandant à leurs collègues de les dénoncer ? Ces scénarios absurdes et horribles deviennent cependant envisageables avec les valeurs et les sous-entendus que présente ce projet.

On répondra certainement à ce propos en disant que, contrairement aux vêtements des croyants qui ne s’affichent pas, les signes religieux sont perceptibles et que, même si l’enseignante ne promeut pas sa religion dans le cadre de ses cours, les élèves peuvent être influencés par les valeurs que véhicule le symbole. En apprenant le français ou l’histoire québécoise grâce à une femme voilée, l’élève serait investi, peu à peu, sans trop s’en rendre compte, d’une foi religieuse. C’est du moins ce qui transparaît derrière la logique gouvernementale. Le projet de loi de François Legault suppose donc une conception immaculée de l’éducation, où on bannirait tout ce qui porte la couleur de la croyance.

Cependant, l’école n’est pas une bulle de verre qui cloisonne l’apprenant dans une réalité aseptisée. L’école doit permettre à l’élève de s’outiller intellectuellement et de développer un esprit critique en regard de son monde. Même si on associe souvent le dogmatisme à la religion, il faut faire confiance en notre système d’éducation, en ses professionnels, mais aussi en nos élèves, qui sont capables de distinguer les croyances personnelles de leur enseignante et les leurs, qui viendront au fur et à mesure de leur formation et de leur développement.

Dans un univers de plus en plus intolérant, où on vandalise les mosquées et fusille leurs occupants, ne pas côtoyer la différence et ne pas apprendre d’elle est un piège dans lequel on ne peut se permettre de tomber. Empêcher les femmes voilées ou toute autre minorité religieuse d’enseigner est un symbole, aujourd’hui, qu’on ne peut pas envoyer à notre jeunesse ni au reste du monde. Être en relation avec des gens de partout et aux croyances multiples ne peut qu’initier les élèves à la compréhension de cette réalité plurielle qui fait la richesse de notre Québec. Ce projet de loi attaque sans contredit les valeurs d’égalité et de liberté qui ont forgé notre peuple.