Les énergies fossiles valent-elles plus que notre avenir?

Claude Saint-Jarre - Abonné 29 mars 2019 09 h 03

Apppui

Bravo les jeunes universitaires. On a bien besoin de votre conscience. Bonne mise iau point sur le gaz naturel. Je n'aime pas les nouveaux condos qui offrent des foyers au gaz naturel, présentés comme le nec plus ultra alors que c'est participer au suicide collectif. Belle inconscience érigée en pensée directrice! Cela me rappelle la direction de conscience des religieux vers 1960 dans les pensionnats religieux, parfois nommés " Juvénat"...Bonne remarque aussi sur le Fonds vert et sur IQ ( faible IQ! ou QI)

Le REM qu'impose la Caisse est à contester selon moi... et Trainsparence; 800,000 tonnes de GES et plein d'autres désavantages, cachés aux yeux du public. On est loin de la pérestroika souhaitée par Gorbatchev fin vingtième.