Le modèle catalan pour sortir de l’impasse nationale

Au Québec, depuis les années 1960, le nationalisme québécois a connu une grande période d’effervescence. Malgré le désir de libération nationale, le référendum de 1980 a échoué et celui de 1995 a failli porter ses fruits. Depuis cette défaite amère, c’est le politique qui s’est obstiné à tirer sans succès sur la tige florale pour amener les Québécois à faire éclore le projet de pays.

Pour leur part, dans le nord-est de l’Espagne, les nationalistes catalans, qui ne se définissaient pas tous encore comme indépendantistes, avaient les yeux tournés vers le Québec, un modèle inspirant.

La blessure provoquée par la défaite lors du deuxième référendum a contribué à démobiliser les Québécois qui avaient rêvé d’un pays. Les nouvelles générations ouvertes sur le monde, rassurées d’évoluer dans un État moderne, leurs aînés avaient trouvé un certain réconfort dans les réalisations du PQ, ont développé des intérêts planétaires plus individualistes que collectifs.

Dans ce nouveau contexte, le politique a repris le bâton du pèlerin en répétant le modèle initial du jardinier pressé qui s’entête à forcer indûment la croissance de ses plantations afin qu’elles se mettent à fleurir. Un modèle qui, jusqu’à maintenant, n’a donné aucun résultat.

En Catalogne, les initiateurs du mouvement indépendantiste ont choisi une tout autre avenue : la mobilisation non partisane de la société civile. Après avoir provoqué des échanges anonymes entre des intervenants aux idéologies politiques divergentes, mais qui avaient en commun de créer la République de Catalogne et les réunir pour leur faire découvrir de nombreux points de convergences, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a vu le jour en 2011. Une organisation liée à aucune organisation politique, résolue à ne jamais se transformer en parti politique, regroupant des milliers de membres avec pour but l’indépendance politique de la Catalogne sous la forme d’un État de droit, démocratique et social.

En étroite collaboration avec une association indépendantiste vouée à la promotion de la langue et de la culture catalanes, Òmnium Cultural, l’ANC a progressivement mobilisé la société civile village par village, ville par ville, profitant de toutes les occasions pour nourrir et faire croître le projet de pays appuyé par une pédagogie des avantages de s’affranchir. Jusqu’à regrouper des millions de personnes dans des manifestations non partisanes, pacifiques, festives forçant les partis politiques à mettre de côté momentanément leurs idéologies sans se saborder ou se fusionner, mais en se coalisant pour appuyer l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination : le Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat) — libéral et indépendantiste —, l’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) — indépendantiste de gauche défenseur d’une république indépendante en Catalogne — et la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) — indépendantiste entre la gauche et l’extrême gauche.

Un contexte politique presque comparable à celui du Québec avec la CAQ (nationaliste et, jusqu’aux dernières nouvelles, non indépendantiste, regroupant des partisans de toutes allégeances), le PQ (indépendantiste) et QS (difficile à dire puisque pour des raisons d’abord idéologiques, le PQ et, sur la scène fédérale, le Bloc québécois, sont pour eux des ennemis à abattre). Auquel s’ajoute une vacuité désolante de la mobilisation de la société civile qui assiste béatement, dans le confort et l’indifférence, à l’autodestruction de la mouvance politique souverainiste.

Bien sûr, il existe au Québec une multitude de groupuscules, de groupes, de regroupements, de mouvements… qu’on peut décliner à partir d’un dictionnaire de synonymes, plus ou moins liés à un parti ou à une idéologie politique. Chacun croit avoir en main la solution au problème. Tous ont échoué à ce jour dans leurs actions égocentriques.

Il me semble que l’heure est venue — « Ara és l’hora », un des slogans 2014 de l’ANC — comme le chantait Félix, pour le regroupement des forces vives du Québec, la fondation d’une entité véritablement non partisane et n’ayant aucune velléité de se transformer en parti politique, inspirée du modèle catalan. Avec comme objectif de redéfinir et de promouvoir le projet de pays en fonction des attentes de toutes les générations de Québécois. Une sorte d’« ANC » québécoise qui fusionnerait toutes les initiatives éparses avec un but commun : faire du Québec un pays, une république citoyenne, qui, au moment opportun, serait en mesure de faire pression sur les politiciens de toute allégeance afin de passer à l’action.

Le cul-de-sac politique actuel me semble une occasion idéale pour un rapprochement avec les dirigeants catalans de l’ANC et d’Òmnium Cultural pour adapter ce modèle de mobilisation fructueux qui poursuit son action malgré l’obstruction du gouvernement espagnol. Au Québec, en 2019, il est temps de sortir du cadre politique inopérant et de trouver de nouvelles façons pour aborder la question nationale en prenant comme assise la société civile.