En appui aux étudiants en grève pour le climat

Comme nos collègues ailleurs au Québec, nous, enseignants et enseignantes du cégep de la Gaspésie et des Îles campus Îles-de-la-Madeleine, participerons à mobilisation étudiante pour le climat, afin de démontrer tout notre appui et notre entière solidarité.

Partout, on répète sans cesse les mêmes informations. Partout, on entend que le point de non-retour approche, qu’à défaut de s’engager tout de suite dans « une transition rapide et de grande portée » (selon le dernier rapport du GIEC), nous risquons d’enclencher une série d’événements qui échapperont à notre contrôle. Partout, on répète que le réchauffement climatique aura des conséquences catastrophiques sur nos sociétés et sur notre planète : multiplication des événements climatiques extrêmes, montée considérable du niveau des océans, baisse des ressources d’eau potable, baisse de la productivité de l’agriculture et de la pêche, dommages irréversibles à nos écosystèmes, etc. Partout, ces informations sont répétées, et partout, la même réaction les suit : même incrédulité de la part de nos élites économiques et même inaction de la part de nos gouvernements, incapables de remettre en cause les dogmes qui accélèrent cette détérioration sans précédent. Partout, ces informations sont si dramatiques et les réactions qu’elles suscitent si peu conséquentes qu’elles semblent revêtir quelque chose d’irréel.

Pourtant, ici, aux îles de la Madeleine comme sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent, le réchauffement climatique n’est pas une chose abstraite ou un défi lointain. Le réchauffement climatique est un phénomène bien réel qui a des conséquences très palpables sur nos vies et paysages. Ce sont nos routes et nos maisons qui menacent de s’écrouler par l’érosion des berges, phénomène qui s’accélère par la force croissante des tempêtes et par la variation rapide des températures. C’est l’eau que nous buvons qui risque un jour de manquer si nous ne faisons rien pour limiter l’érosion et la montée du niveau de la mer, principaux impacts du réchauffement climatique en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable. Plus rien ne restera si les discours ne se transforment pas en des actions concrètes, si les changements dans les consciences ne se traduisent pas par des changements réels dans nos pratiques et dans nos institutions.

Au point où nous en sommes, nous ne pouvons plus supposer qu’un changement de gouvernement saura régler la situation. Nous avons trop espéré et l’espoir se fait rare. Ce qui était autrefois formulé comme une demande est aujourd’hui une exigence. Le temps est à l’action, ici et maintenant, et c’est pourquoi nous appelons à intensifier la pression, partout et dans toutes les sphères, jusqu’à obtenir des politiques publiques qui abordent la situation comme ce qu’elle est véritablement : une crise, non seulement environnementale, mais aussi politique et économique. Politique d’abord, parce que le pouvoir des industries fossiles semble plus grand que celui des citoyens et des citoyennes, parce que les gouvernements prêtent plus facilement l’oreille aux lobbys qu’aux gens qu’ils représentent. Économique ensuite, parce que la subordination des principes politiques du vivre-ensemble aux impératifs de la croissance et du rendement a conduit à un type d’économie qui, en se libérant de la société, de la culture, des normes et des valeurs, a miné, comme le démontrent les changements climatiques, la possibilité d’assurer la reproduction de la société dans son ensemble. Il est bien connu que nous ne pourrons pas consommer éternellement des ressources limitées, pas plus que nous ne pourrons justifier un mode d’organisation basé sur la croissance économique lorsqu’il ne sera plus possible de respirer l’air, de boire l’eau et de cultiver la terre.

Ce sont les conséquences de cette subordination qui conduisent à l’incapacité politique de lutter adéquatement contre les changements climatiques, et c’est exactement ce que l’on doit changer. Or, les changements collectifs sont commandés par des sujets collectifs, dont l’action est politique. Les changements individuels ne suffiront pas face à la crise actuelle, et au risque de se heurter encore une fois à l’inaction de nos gouvernements, nous devons rejoindre les étudiants et les étudiantes en grève pour demander rien de moins que le respect, le respect de la vie et de tout ce dont nous chérissons l’existence.