Catherine Fournier, députée légitime de Marie-Victorin

L’annonce de la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, de quitter le caucus du Parti québécois pour siéger comme députée souverainiste indépendante, a fait réagir le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé. Il a remis en question la légitimité de Catherine Fournier comme députée de Marie-Victorin, dans la mesure où elle a été élue sous la bannière du PQ lors du scrutin d’octobre dernier.

Ce commentaire sur la légitimité de la jeune députée est assez révélateur quant aux conséquences de la discipline de parti sur les institutions parlementaires. La discipline de parti a pris racine dans les régimes parlementaires de type Westminster avec l’instauration du gouvernement responsable. Elle s’est renforcée au fil des décennies par divers facteurs, dont un des plus récents est la croissance de l’intervention de l’État et de l’appareil gouvernemental, l’exécutif cherchant alors à agir efficacement en imposant une ligne de parti à son bloc de députés qui forment la plupart du temps la majorité parlementaire. Cette discipline de parti a affecté les rôles de législateurs et de contrôleurs des députés de l’opposition au point de les rendre plus symboliques qu’effectifs, ainsi que ceux des députés ministériels qui sont carrément devenus nuls.

Pour remédier à cette « défaillance » des rôles de législateurs et de contrôleurs des députés, des réformes ont eu lieu au courant des dernières décennies, notamment les réformes de la structure des commissions parlementaires de 1984 visant à accroître l’autonomie de l’Assemblée nationale par rapport à l’exécutif et à améliorer le contrôle de l’administration publique par l’opposition. Cette « revalorisation » du rôle de législateur du député est toutefois limitée puisque le gouvernement demeure « le seul véritable législateur », tandis que le rôle de contrôleur est demeuré symbolique en raison de l’appui généralement majoritaire accordé au gouvernement. De plus, la discipline de parti s’étant imposée autant dans les partis d’opposition que dans le parti ministériel, les travaux en chambre et en commissions parlementaires sont souvent orientés par les lignes de partis. Donc, malgré les efforts pour renforcer les rôles de législateurs et de contrôleurs des députés, la discipline de parti s’est toujours renforcée et est généralement acceptée au sein de l’électorat, dans la mesure où le vote des électeurs est davantage perçu comme « un mandat collectif conféré aux partis politiques » qu’un mandat accordé aux députés individuellement.

Mais pour revenir à la situation de Catherine Fournier, le député Pascal Bérubé semble avoir poussé le concept de discipline de parti encore plus loin. En effet, en remettant en question la légitimité de la députée de Marie-Victorin en raison de son départ du caucus péquiste, il entend implicitement que c’est le caucus (voire le chef) d’un parti qui détiendrait la véritable légitimité en ce qui concerne la représentation des électeurs d’une circonscription.

Les propos du député de Matane-Matapédia qui sous-entendent que la légitimité de la représentation de la circonscription de Marie-Victorin revient au caucus du PQ, qui est dorénavant formé des députés de Bonaventure, de Duplessis, de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine, de Joliette, de Jonquière, de Matane-Matapédia, de René-Lévesque et de Rimouski, constituent un manquement important à une convention issue de la tradition parlementaire, soit qu’un « député ne doit jamais prétendre représenter une autre circonscription que la sienne ».

Des excuses exigées

Par ces propos, le député Bérubé semble oublier la base du parlementarisme, soit qu’avant d’être composée de groupes parlementaires, d’un président, d’un premier ministre, de ministres, de chefs d’opposition, de leaders parlementaires, de whips et de députés d’arrière-ban, l’Assemblée nationale du Québec est avant tout constituée de 125 députés, chacun ayant été dûment élu par les électeurs dans chacune des 125 circonscriptions électorales du Québec. Les députés ont alors la même valeur et la même légitimité les uns par rapport aux autres.

Le siège de L’Assomption n’est pas supérieur moralement au siège de Prévost, tout comme le siège de Matane-Matapédia n’est pas supérieur au siège de Marie-Victorin. Remettre en question la légitimité d’une députée en raison d’un désaccord politique est inacceptable, surtout de la part d’un parlementaire, et démontre les effets néfastes qu’une discipline de parti rigide peut avoir sur nos institutions démocratiques. C’est pour cela que j’invite le député de Matane-Matapédia à se rétracter et à présenter ses excuses à la seule députée légitime de Marie-Victorin.