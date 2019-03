Notre colère est émancipatrice

Nous venons de clore l’édition 28 du Mois de l’histoire des Noirs, Voix d’émancipation, qui célébrait la contribution des femmes noires à la société québécoise. Dans ce mois de mars, dédié aux femmes, nous devons nous interroger sur les expériences des femmes noires au sein du mouvement des femmes au Québec. Dans un contexte d’effacement continu de la contribution des femmes noires aux luttes féministes, quel prix ont-elles dû payer pour lever et porter ces voix émancipatrices au sein d’un mouvement qui continue à centrer les expériences des femmes majoritaires et une « féminité » blanche qui se veut universelle.

Il est vrai que le sexisme et la misogynie façonnent les expériences de TOUTES les femmes. Or, les femmes noires font également face à une misogynie qui se conjugue avec le racisme et reproduit des représentations négatives et nuisibles à leur égard. Il ne s’agit pas de vouloir présenter une image homogène et universelle de la femme noire qui existe et résiste de façons très diverses. Il s’agit plutôt de nommer les stéréotypes qui continuent à être véhiculés à leur égard et qui sont également présents dans les milieux féministes non mixtes (réservés aux femmes).

Historiquement, les femmes noires ont été représentées comme étant des femmes fortes, agressives, intimidantes. Dans un contexte où nos sociétés occidentales valorisent, élèvent et protègent la « féminité » comme étant blanche, vulnérable et fragile, les femmes noires se placent en dichotomie en transgressant ces catégorisations réservées aux femmes majoritaires. Comment cette dichotomie se reflète-t-elle dans un contexte de conflits et de tensions dans des espaces féministes non mixtes où la femme noire perd droit à ce « nous les femmes » et assume le rôle d’agresseur ? Quand les femmes dénoncent le sexisme présent dans les milieux mixtes, elles sont perçues comme étant hystériques ou trop sensibles, tandis que quand il s’agit de dénoncer le racisme présent dans des milieux des femmes non mixtes, les femmes noires sont perçues comme étant menaçantes et intimidantes.

Les milieux de travail et de militance féministes non mixtes devraient être un refuge contre le sexisme et l’oppression auxquels font face les femmes dans des contextes mixtes. Or, pour beaucoup de femmes noires, ces lieux d’implication militante et de travail constituent souvent des espaces non sécuritaires où leurs voix revendicatrices peuvent être considérées comme étant trop agressives et dangereuses. Vouloir parler du racisme et de suprématie blanche équivaut à diviser, voire diluer le mouvement. En tant que femmes, si l’on veut faire partie de la sororité universelle, on nous impose de prioriser les luttes « rassembleuses » qui centrent les expériences des femmes majoritaires. Il ne s’agit pas de ségréguer le mouvement, car la ségrégation de facto a toujours été présente, dans un contexte où les femmes noires demeurent sous-représentées dans les lieux décisionnels et absentes dans les débats féministes importants.

Il est fort probable que beaucoup de femmes ne se retrouvent pas dans ce texte. Il y aura ceux et celles qui dénonceront ce texte comme étant divisoire et identitaire. Ce n’est pas grave. Ce texte s’adresse aux femmes noires qui se sentent souvent exclues d’un mouvement qui veut universaliser les expériences des femmes et taire leurs voix émancipatrices sous le prétexte de ne pas causer de division. Un mouvement où le discours dominant nous met encore en position de tutelle, où nous avons seulement le droit d’exister en tant que sujets passifs quand il s’agit d’être sauvées par le féminisme universel.

La mobilisation féministe restera morcelée tant que le féminisme institutionnel continuera à taire et à faire taire les voix émancipatrices qui dénoncent la suprématie blanche et la colonisation. Si l’on veut bâtir des solidarités entre mouvements féministes, il faut renoncer à une vision universaliste et hégémonique de la « féminité » et du « féminisme blanc » et accueillir le potentiel d’un féminisme pluriel, décolonial, antiraciste et émancipateur.