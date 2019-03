La bibliothèque sacrifiée

Jusqu’à l’année dernière, mon école possédait une belle grande bibliothèque. Une bibliothèque qui aurait pu faire l’envie d’autres écoles. Vous savez, le genre de bibliothèque dont une école est fière…

L’année dernière, on allait à la bibliothèque pour découvrir la lecture dans un contexte calme et enveloppant. Les élèves, assis ou couchés sur des tapis, pouvaient profiter de leur « bulle », loin des bruits environnants de l’école…

On y allait pour faire des découvertes : auteurs, sujets divers, documents de toutes sortes… En petits groupes, les élèves pouvaient partager leurs lectures. Ils pouvaient faire une recherche ou encore s’initier à de nouvelles passions.

On y allait aussi pour exposer des travaux d’élèves. C’étaient de petits moments magiques qui permettaient d’échanger entre les classes ce qui se faisait de bien, de beau, de grand, dans notre école.

On y allait pour travailler en silence, seul ou avec l’orthopédagogue. Pour permettre aux élèves en difficulté d’être loin des sources de stress et de ne pas être déconcentrés par les autres, lors des évaluations.

De bibliothèque à… garde-livres

Puis, il y a eu la rumeur qu’une nouvelle classe devait s’ouvrir. On devait « trouver un local ». Vous me voyez venir, non ? La bibliothèque, NOTRE bibliothèque serait réduite à un « garde-livres ». Le même principe qu’un garde-robe… Du genre où on entre à peine pour chercher ce que l’on veut, parce que c’est étroit, et qui, bien vite, finira par nous ennuyer à force d’y voir toujours la même chose.

On a cherché des solutions. On s’est enflammés. Mais la décision ne relève jamais (ou bien rarement) des profs. Entre demander à la prof de musique de se promener avec ses xylophones et ses guitares d’une classe à l’autre ou à la prof d’art de déménager sur un chariot ses cartons, ses peintures, ses estampes, ses tables et… son lavabo ? il ne semblait pas y avoir d’autre option.

Donc, pendant l’été, on a débarrassé l’école de livres, de tables et de bibliothèques sans même en faire bénéficier les enseignants, pour construire une nouvelle génération de murs de la honte…

Place aux murs de la honte

Le pire, avec ces murs, c’est qu’ils s’érigent sans gêne dans nos écoles et dans le silence le plus total. Avec les nouvelles mesures de maternelles 4 ans, j’ai peur qu’il en pousse encore de nouveaux, réduisant l’espace scolaire à des cubicules ternes. J’avais pourtant cru comprendre que nous avions mis sur pied un projet de labs-écoles afin d’améliorer l’espace scolaire de nos enfants…

Malgré toutes mes réserves quant à ce projet, je crois qu’ici nous pourrions nous entendre. Si une bibliothèque n’est plus considérée comme une richesse inviolable dans une école primaire, où allons-nous ?

Je l’ai déjà dit, mais je le répète : j’ai peur. Peur pour les bibliothèques qui, je l’espère, ne sont pas encore toutes démolies dans d’autres écoles. Tout ça parce qu’il faudra offrir des maternelles à des enfants de quatre ans, en s’illusionnant sur l’aide qu’ils pourront recevoir, plus tôt dans leur cheminement. Quelle aide ?

Étant donné la pénurie d’enseignants, d’orthopédagogues, de psychoéducateurs, etc., dans le milieu, je doute que nous puissions nous permettre de promettre quelque service que ce soit à l’élève.

J’ai aussi peur pour mes estimés collègues spécialistes qui, je le crains, devront bientôt faire de l’itinérance scolaire, transportant leur peu de matériel d’une classe à l’autre et errant dans les corridors, le temps qu’on leur construise leur propre garde-robe où s’asseoir, à l’abri lors des récréations.

Ah ! J’oubliais la meilleure. Cette année, au final, il n’y a pas eu de nouvelle classe. C’est la faute à pas de chance, ou à une mauvaise gestion des prévisions scolaires, mais quoi qu’il en soit, la bibliothèque est morte pour rien. C’est d’une tristesse…

Les plus optimistes me diront qu’on a donc de la place pour une maternelle 4 ans…

Les plus lucides, eux, pleureront peut-être avec moi.