L’efficacité du registre des armes à feu ne peut être établie avec certitude

J’ai lu avec intérêt le texte « Armes et santé mentale ? Faux débat ! » (Le Devoir, 15 février 2019).

S’il est vrai que « l’ensemble des mesures fédérales adoptées à la suite de la tuerie à Polytechnique, dont l’enregistrement de toutes les armes, a été associé à une baisse des suicides par arme à feu », il est toutefois très difficile d’évaluer la contribution exacte de la mise en place d’un registre des armes à feu à la diminution des suicides par cette méthode. La raison est simple : la loi (C-68) qui contraignait tous les propriétaires d’armes à feu sans restriction (fusil et carabine de chasse) à inscrire leurs armes dans le registre canadien des armes à feu obligeait (et oblige encore) aussi les propriétaires à détenir un permis de possession d’arme à feu.

La délivrance d’un permis est conditionnelle à la réussite d’un cours de sécurité dans le maniement des armes à feu. Le permis doit être renouvelé tous les cinq ans et est révocable. De plus, ce permis n’est accordé qu’après vérification des antécédents personnels et judiciaires du demandeur et après confirmation auprès de deux personnes de son entourage qu’il n’y a pas de raison d’empêcher le demandeur de posséder une arme à feu.

Puisque l’obligation d’enregistrer toutes ses armes et l’obligation de détenir un permis de possession ont été instaurées en même temps, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si les bienfaits attribués à la loi C-68 résultent de l’une ou de l’autre de ces mesures, ou de la combinaison des deux.

L’obligation de détenir un permis de possession demeure en vigueur même si le registre canadien des armes à feu a été aboli en 2012 et constitue peut-être la mesure qui a eu le plus grand impact bénéfique, car elle concerne tous les individus et représente un moyen de prévention à la source. De plus, cette obligation ne génère aucune controverse.

Un registre n’est par contre utile que lorsqu’une intervention est nécessaire et ne concerne donc qu’une minorité d’individus. Les forces policières et d’autres groupes vantent sans relâche les mérites d’un registre, mais passent sous silence les problèmes de validité de l’information recueillie dans la base de données ainsi que le risque d’un faux sentiment de sécurité qu’un registre peut engendrer.

La mise en place du registre québécois des armes à feu permettra peut-être d’évaluer les bienfaits spécifiquement attribuables à la disponibilité d’un registre pour les armes à feu sans restriction. Il sera alors possible de comparer les données québécoises sur les crimes et suicides par armes à feu avec celles des autres provinces canadiennes, où il n’y a pas de registre.

C’est là une des raisons pour lesquelles les propriétaires d’armes à feu, dont je suis, devraient inscrire leurs armes dans le registre québécois des armes à feu. Mais il faudra aussi que, dans 5 ou 10 ans, les politiciens aient le courage d’évaluer objectivement les bénéfices réels de cette mesure ainsi que son coût.