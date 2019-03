Cette semaine, avec un hiver qui n’en finit pas, c’est comme si on assistait à une mauvaise reprise du film Le jour de la marmotte. En effet, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a ramené cette lubie chère aux partisans du défunt Renouveau pédagogique d’abolir les moyennes et les pourcentages dans les bulletins. Heureusement, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a déjà joué comme enseignant dans cette mauvaise production pédagogique au cours de sa carrière, a eu tôt fait d’inviter les membres de cet auguste comité à retourner dans leur tanière avec cette idée.

Passons sur le mépris que véhicule cette suggestion des membres de ce conseil si supérieur à l’égard des enseignants, comme si ces derniers ne savaient pas effectuer des évaluations formatives ou encore des rétroactions significatives afin de permettre aux élèves de mieux se connaître et de s’améliorer.

Passons aussi sur cette culpabilisation implicite laissant entendre que l’anxiété chez les jeunes élèves est causée par les formes actuelles d’évaluation, comme si l’école seule était responsable des maux qui affligent l’estime de soi de notre jeunesse.

Complaisance

Non, intéressons-nous à l’essentiel. Par leur intervention, ces immortels de la pédagogie québécoise préconisent encore une fois, il ne faut pas s’y tromper, un bulletin qui évacue l’évaluation des connaissances pour privilégier celle des compétences. Or, en français, par exemple, on ne le dira jamais assez, les évaluations actuelles par compétence ne mobilisent pas un ensemble significatif de connaissances. Sinon, comment peut-on expliquer que certains bons élèves de première secondaire (pas des élèves surdoués, je le précise) pourraient aisément réussir, comme de nombreux enseignants en sont convaincus, les épreuves ministérielles de cinquième secondaire sans avoir suivi quatre années complètes de formation ? Ils sont déjà, semblent-ils, même à douze ans, assez compétents pour satisfaire les « exigences » ministérielles de la fin du secondaire.

Au lieu de se préoccuper des notes et des bulletins, les membres du CSE devraient davantage s’interroger sur ce qu’apprennent nos jeunes dans les écoles et sur les exigences qu’on a envers eux. Ainsi, ils pourraient se demander s’il est acceptable que, de la première à la quatrième secondaire, un élève puisse « réussir » un examen d’écriture en effectuant une faute d’orthographe d’usage ou grammaticale par mot ?

Qu’on ne croit pas qu’il s’agisse d’une exagération ici : la chose est permise, sue et hautement tolérée. Encore une fois, ces élèves aussi en savent assez pour satisfaire aux « attentes » des évaluations. Qu’on maquille leur résultat avec un 60 %, un D ou un émoticône souriant ne changera rien au mensonge dans lequel on se complaît. On veut que nos élèves réussissent, mais que « réussissent »-ils au juste ?

Peut faire mieux

Au lieu de fabuler sur un bulletin imaginaire qui favoriserait la réussite, nos docteurs de l’éducation pourraient-ils unir leurs voix à celles des milliers d’intervenants en éducation qui déplorent les conditions abominables dans lesquelles nos jeunes vivent et tentent d’apprendre dans nos écoles ? D’ailleurs, où étaient-ils, on se le demande, quand le précédent gouvernement libéral sabrait allègrement les services directs aux élèves ? De même, estiment-ils acceptable qu’aujourd’hui, dans une école publique, les élèves n’aient pas avec eux partout et en tout temps une grammaire ou un équivalent numérique ? Que pensent-ils de la loi sur la gratuité scolaire du ministre Roberge qui reconduit le principe d’une école à trois vitesses, principe qu’ils avaient pourtant dénoncé ?

Voilà autant de sujets, quant à moi, auxquels les membres du Conseil supérieur de l’éducation devraient s’attarder s’ils voulaient faire oeuvre utile. Car, pour l’instant, au bulletin de la pertinence, leur intervention ne répond assurément pas aux attentes de ceux qui se soucient des élèves.