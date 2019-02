Projet de loi sur l’immigration: au-delà des sentiments

Depuis son dépôt par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le projet de loi 9 fait l’objet de critiques provenant de nombreuses sphères de la société québécoise, à commencer par le milieu politique. « Cruel », « inhumain », « sans coeur », « excluant », « amoral », etc. Les qualificatifs incriminants ont fusé dans les rangs de l’opposition à l’Assemblée nationale, faisant oublier l’essentiel : il n’est pas ici question de sentiments, mais bien d’État de droit et de respect. De respect des personnes, des engagements de l’État, des institutions démocratiques québécoises.

L’affaire des 18 000 dossiers

La question des 18 000 dossiers en cours, annulés sans autre forme de procès, témoigne d’une méconnaissance de nos institutions et traditions démocratiques. En effet, ignorant la souveraineté de l’Assemblée nationale à laquelle il revient de débattre, d’amender et de voter les textes qui lui sont soumis, l’article 20 du projet de loi 9 s’est trouvé de facto appliqué dès le dépôt du texte puisque les personnes concernées ont été immédiatement informées de l’annulation de leur dossier en raison de directives formelles du ministre. Par ailleurs, le même article précise qu’« aucuns dommages et intérêts ni aucune indemnité en lien avec une telle demande [déboutée par la présente loi] ne peuvent être réclamés ». Cette clause reflète clairement la conscience d’infliger un préjudice pécuniaire sérieux aux personnes affectées. Au-delà des coûts directs payés par les demandeurs de résidence permanente, les personnes ont engagé des coûts indirects substantiels pour constituer leur dossier (frais de traduction et de déplacement, tests linguistiques, honoraires d’avocats, etc.), auxquels s’ajoute le coût d’opportunité subi par les personnes qui ont renoncé à d’autres choix de vie, parce qu’elles étaient convaincues, sur la base des critères de sélection énoncés par le Québec, d’avoir toutes leurs chances d’être admises. En limitant dans de telles circonstances le droit pour une personne requérante de porter sa cause devant la justice, cet article révèle la conception inquiétante de ce qu’est un État de droit. Enfin, l’annulation des 18 000 dossiers est notamment discriminatoire envers les demandes provenant d’Afrique et d’Asie puisque celles-ci sont touchées de manière disproportionnée par les délais de traitement élevés que connaissent les services d’immigration qui couvrent ces zones géographiques.

Un État managérial et utilitariste

Loin de répondre aux principaux défis de l’intégration et de l’inclusion tels que documentés par de nombreuses études, le projet de loi 9 crée des difficultés nouvelles. Ainsi, le gouvernement renonce à s’attaquer aux freins liés à l’exigence d’une expérience québécoise, à la reconnaissance des acquis et à la discrimination. Il contourne ces problèmes en faisant comme si le seul et véritable enjeu était celui d’une inadéquation entre l’offre et la demande, alors que les critères de sélection des immigrants reposent déjà dans une large mesure sur les besoins du marché du travail. Se départant d’une approche citoyenne et inclusive de l’immigration, le projet de loi 9 pousse la logique managériale jusqu’à faire de l’immigrant une ressource en probation, dont la libre circulation peut être limitée par simple décision du ministre, en contravention avec l’article 6.2 de la Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, loin de lutter contre la discrimination, le projet de loi 9 nourrit insidieusement l’idée que la personne immigrante est une menace potentielle contre « les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises » ou la stabilité « socioculturelle » de notre société.

Institutions démocratiques

Alors qu’il constitue l’un des premiers textes d’envergure déposés par le gouvernement Legault, le projet de loi 9 est révélateur d’un rapport aux institutions qui appelle à la vigilance de toute la société québécoise. Cela apparaissait déjà dans les déclarations récentes du ministre de l’Agriculture outrepassant ses prérogatives dans l’affaire du licenciement du lanceur d’alerte, ou encore dans les propos sur les signes religieux de la ministre déléguée à l’Éducation que le premier ministre a cautionnés comme étant ses « opinions personnelles » alors que toute parole ministérielle engage le gouvernement par principe.

En fait, si aujourd’hui ce sont les droits des personnes immigrantes qui sont mis à mal et qu’on nous annonce déjà des atteintes aux droits des minorités religieuses, ce qui se joue fondamentalement c’est un affaiblissement de nos institutions démocratiques dont pâtiraient toutes les Québécoises et tous les Québécois.

NDLR : La Cour supérieure du Québec a prononcé lundi une injonction provisoire de 10 jours obligeant le ministère de l’Immigration à continuer de traiter les 18000 dossiers en attente.

Haroun Bouazzi, coprésident de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec ; Marie-Hélène Dubé, avocate ; Kamel Beji, professeur, Département des relations industrielles, Université Laval ; Anne Latendresse, professeure, Département de géographie, UQAM ; Charles Taylor et Gérard Bouchard, coprésidents de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles ; Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM ; Ryoa Chung, professeure, Département de philosophie, Université de Montréal ; Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux ; Maryse Potvin, sociologue et professeure titulaire, UQAM ; David Koussens, professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke ; Anne Latendresse, professeure, Département de géographie, UQAM ; Daniel Weinstock, professeur, Faculté de droit, Université McGill ; Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM