La santé «au beau fixe», le statu quo…

Il y a un an de cela, la sortie publique des infirmières concernant le piètre état des conditions de soins jetait un nouveau pavé dans la marre déjà passablement encombrée du milieu de la santé québécois. Par ces nombreuses dénonciations, le public en apprenait un peu plus sur l’amère réalité du TSO (temps supplémentaire obligatoire), exposant du même coup la violence organisationnelle présente dans plusieurs centres hospitaliers.

Perpétuation du statu quo

Aujourd’hui, après la débâcle du Parti libéral et l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec, peu de choses ont changé. Les préposés aux bénéficiaires sont toujours aussi débordés par l’ampleur de leurs tâches. Les infirmières, aussi harcelées pour accomplir des heures supplémentaires. Et les patients, plus que jamais, les victimes collatérales de cette triste réalité.

Il semble régner dans le domaine de la santé un désabusement qui n’a d’égal que le cynisme des décideurs. Pourtant, en plein coeur de la frénésie électorale, la CAQ de François Legault, cherchant l’appui des soignants bafoués par les réformes du parti de Philippe Couillard, faisait miroiter un changement dans le milieu. La CAQ avait promis de régler les problèmes d’accès aux soins, l’attente dans les urgences, les heures supplémentaires obligatoires des infirmières et le manque de personnel des CHSLD.

Après plusieurs mois de gouverne caquiste, où en sont rendues ces promesses ? Est-ce que le gouvernement Legault a troqué la rhétorique du changement pour celle du statu quo ? À voir les ratés du système qui se perpétuent, on pourrait être porté à le croire.

Des problèmes et des solutions

Dans les médias, les mêmes constats s’affichent de façon régulière, comme des signaux d’alarme. Un journal publiait récemment : « Une infirmière pour 169 patients ». Le chiffre est brutal, le manque d’action face à la problématique l’est tout autant. La récurrence devient pratiquement une farce. De plus en plus d’écrits expriment l’horreur. Pourtant, plusieurs solutions pourraient être adoptées dès maintenant pour stopper l’hémorragie :

ratios infirmière/patients sécuritaires ;

valorisation de la profession des préposés aux bénéficiaires ;

réinvestissement massif en santé ;

commission d’enquête sur le financement et la gestion du système de santé.

Nous remarquons un net changement de ton avec la venue de la ministre McCann, qui prône un leadership axé sur la conciliation plutôt que la coercition. Elle dénonçait même récemment la visée trop « extrême » de la réforme de son prédécesseur, l’ancien ministre Barrette.

Par contre, nous notons une stagnation dans les démarches de Mme McCann. On fait du « surplace ». Si les quotas infirmière/patients ont déjà prouvé leur efficacité, on tarde à les appliquer. Quelle est la raison de cette timidité ? Toutes les études démontrent l’effet direct des fameux quotas sur l’amélioration des soins et la diminution des accidents. Le British Medical Journal (Griffith et coll., 5 mai 2016) notait, dans les hôpitaux où les infirmières s’occupent d’un maximum de 6 patients, une diminution de 20 % du taux de mortalité. Il serait intéressant de reproduire cette étude sur un échantillon d’infirmières s’occupant de 169 patients… Parions que le taux de mortalité serait dramatiquement élevé.

Aux journalistes, la ministre McCann répond, ad nauseam, que les améliorations sont en cours… Que les projets pilotes sur les quotas infirmière/patients sont à l’étude… Que les urgences vont se désengorger… C’est le « jour de la marmotte », la répétition de la même litanie : le changement est en cours.

Le changement est en cours, mais la chute, elle, se poursuit, inexorablement.

Agir maintenant

Quatre mois après l’élection de la CAQ, force est de constater que l’état du système de santé au Québec n’a pas changé. Après combien de temps peut-on reprocher à un nouveau gouvernement son immobilisme ?

C’est maintenant qu’il y a urgence. M. Legault, Mme McCann, les soignants et les patients ont assez vécu de misères sous l’austérité libérale. Le moment est venu d’agir.