L’implantation de maternelles 4 ans: une bonne stratégie

Depuis quelque temps au Québec, un débat en éducation polarise les acteurs de l’éducation et certains chercheurs tant en éducation qu’en petite enfance.

Certains chercheurs, dont je suis, soutiennent qu’un bon système d’éducation demande l’établissement de maternelles 4 ans en milieu défavorisé, puis accessible pour tous les enfants, peu importe leurs milieux. D’autres acteurs de l’éducation prônent un investissement plus grand dans le système actuel des garderies et CPE.

Deux visions complémentaires

Ceux qui sont favorables aux CPE argumentent qu’à l’âge de 4 ans, cet environnement offre un climat de vie très favorable à la petite enfance et qu’il faut préconiser une approche d’exploration plutôt que d’apprentissage réalisée par le milieu scolaire.

Ce sont deux visions différentes, complémentaires, qu’il ne faut pas opposer. La mission des CPE et des garderies est d’offrir un milieu de vie éducatif de qualité pour favoriser le développement global des jeunes enfants. La mission des maternelles 4 ans est d’offrir aux enfants une éducation préscolaire préparant à la scolarisation en plus d’assurer le dépistage et l’intervention préventive dès les premiers signes de difficultés.

L’approche CPE

Certains « pro-CPE et garderies » jugent que la scolarisation hâtive de tous peut mettre les plus jeunes à risque. Les pro-maternelles 4 ans sont convaincus du contraire. La préscolarisation à 4 ans permet aux enfants d’avoir les préalables nécessaires à l’entrée à l’école, et de prévenir le risque de difficultés ultérieures d’apprentissage ou d’adaptation.

Les défenseurs des CPE et garderies voient dans le projet de la CAQ une menace au système de garde du Québec. Je crois que ces deux systèmes sont complémentaires […] et ne devraient pas être mis en opposition. […] Il faut un système de CPE et de garderie de grande qualité, accessible pour tous, et il n’est pas question de le remplacer par les maternelles 4 ans. Il faut poursuivre le développement du réseau des CPE, un acquis de grande qualité pour les familles et les enfants du Québec. Doté d’éducatrices en petite enfance, notre système de garde fait un excellent travail pour le développement des enfants et pour soutenir les familles. Les deux systèmes doivent collaborer et partager leurs compétences.

Pour les maternelles 4 ans

L’objectif d’implanter des maternelles 4 ans, soit en milieu défavorisé ou dans tous les milieux, vise la prévention et l’intervention précoce dans le développement des enfants. Surtout pour préparer la scolarisation par les apprentissages fondamentaux en littératie (lecture et écriture) et en numératie, ainsi que pour développer la socialisation.

Plusieurs études ont démontré que nombre d’enfants, surtout en milieu défavorisé, n’ont pas les préalables nécessaires aux apprentissages scolaires à l’entrée en maternelle 5 ans et au primaire, et accusent des retards dans certains domaines.

Les CPE ont pour mission le développement global des enfants, mais pas les préalables d’apprentissages préscolaires. Le milieu scolaire dispose non seulement de personnel formé en enseignement au préscolaire, mais aussi de ressources professionnelles spécialisées pour les enfants ayant des besoins particuliers (orthopédagogue, orthophoniste, éducatrice spécialisée, etc.)

Pour favoriser la réussite et prévenir le décrochage scolaire, l’intervention ne doit pas être seulement universelle, mais également ciblée dès l’âge de 4 ans aux enfants en difficulté (plus encore en milieu défavorisé).

Les solutions

L’implantation de maternelles 4 ans doit se faire de concert avec le réseau des CPE pour profiter de cette expertise, préserver les acquis de ce système et anticiper les pertes possibles de clientèles en CPE.

Il faut viser une collaboration étroite entre les ministères et organismes responsables du réseau des CPE et du préscolaire (commissions scolaires et écoles).

La maternelle 4 ans doit être sous la responsabilité commune d’une enseignante formée en préscolaire et d’une technicienne en petite enfance.

L’implantation doit se faire par étapes, d’abord dans tous les milieux défavorisés, puis dans tous les autres milieux.

Il faut s’assurer que le programme de prématernelle s’appuie sur des pratiques reconnues par la recherche et que sa mise en oeuvre soit suivie et évaluée.