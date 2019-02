Les trois piliers du Parti conservateur

Le Parti conservateur du Canada se retrouve à dix mois de l’élection générale dans une situation jamais vue en cent ans. Alors que le parti avait pris l’habitude de subir des dégelées spectaculaires après un passage au gouvernement, il est cette fois en excellente santé financière et électorale. Le parti doit beaucoup à Stephen Harper et à ses collaborateurs, mais son successeur, Andrew Scheer, a su naviguer jusqu’ici avec succès, ce qui permet à son parti de talonner le Parti libéral. Pourtant, des défis de taille attendent les conservateurs d’ici l’élection.

La littérature en science politique définit souvent le Parti conservateur comme un parti de garnison. L’expression vient du fait que le parti profite d’un socle électoral très solide. On estime en effet qu’environ le tiers de l’électorat appuie les conservateurs coûte que coûte. Le problème est que le potentiel de croissance du parti hors de sa garnison est plus limité que pour le Parti libéral par exemple. C’est pourquoi les conservateurs s’investissent tant dans le microciblage pour grappiller ici et là les appuis qui les enverront soit sur les banquettes de l’opposition, soit au pouvoir. Cette stratégie empruntée au marketing est par contre plus facile à mettre en branle lorsque le parti est au gouvernement et contrôle les choix budgétaires.

Base militante réformiste

Les études d’opinion menées depuis vingt ans tendent à démontrer que l’électorat canadien est largement centriste, avec des concentrations décroissantes à mesure qu’on se déplace à gauche ou à droite sur le spectre idéologique. Il en est autrement des militants au sein des partis qui ont tendance à s’éloigner du centre. C’est le cas au Parti conservateur, qui a hérité d’une base militante réformiste plutôt éloignée de la position médiane sur les enjeux moraux notamment. Stephen Harper a réussi à étouffer les réflexes militants pendant sa gouverne, mais la nouveauté du pouvoir facilitait les choses. Andrew Scheer, quant à lui, doit répondre aux impatiences de la base, qui se demande parfois si on ne sacrifie pas les principes au profit d’un électoralisme de bas étage. En ce sens, les conservateurs et les néodémocrates subissent les mêmes tensions internes alors que les libéraux peuvent compter sur une base amplement satisfaite tant que le pouvoir est acquis ou sur la voie de l’être.

Cela nous amène au troisième défi pour Andrew Scheer et les conservateurs. Tom Flanagan, ancien bras droit de Stephen Harper, a certes une réputation sulfureuse en tant que commentateur de l’actualité, mais il demeure un politologue pertinent pour comprendre la vie électorale des partis. Dans un livre paru en 2007, il a théorisé la stratégie gagnante des conservateurs. Le parti doit, pour espérer gagner, construire une coalition entre trois électorats.

L’Ouest canadien et son économie primaire sont le pilier le plus solide de cette construction. On peut y ajouter les zones périurbaines et les banlieues de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Le choix du troisième pilier est plus délicat. Certains ont tenté d’y ajouter les nationalistes québécois. Ce fut le cas pour Diefenbaker ou Mulroney par exemple. Le problème est que ce troisième pilier rend instable la coalition par ses intérêts divergents et ses cultures politiques dissemblables. Certains autres (pensons à Jason Kenney) ont tenté de remplacer ce pilier par le bassin des nouveaux Canadiens venus d’Asie du Sud et de l’Est. Ces communautés sont très conservatrices sur les enjeux moraux, généralement sympathiques à des politiques sévères en matière de criminalité, et elles sont plutôt sensibles aux sirènes d’une taxation allégée. C’est aussi une population en forte croissance au Canada, contrairement au Québec francophone. L’ajout de ce troisième pilier pourrait suffire pour atteindre une majorité en 2019.

Le chemin vers le pouvoir est semé d’embûches pour le Parti conservateur, mais ses chances sont réelles d’arriver en tête le soir de l’élection. En même temps, le problème, quand on construit une coalition sur trois piliers, est que la chute de l’un entraîne l’écroulement de l’ensemble. Stephen Harper a réussi pendant dix ans à maintenir un équilibre précaire au sein du parti. Il faudra voir si Andrew Scheer sera aussi habile.