Sensibilité variable

L’automne dernier, l’opinion québécoise s’est montrée sensible aux difficultés rencontrées par la minorité franco-ontarienne, dont les droits en matière d’éducation sont brimés par le nouveau gouvernement conservateur. Fort de sa nette majorité électorale, le premier ministre Ford n’hésitait pas à éliminer le financement d’un projet fort modeste d’université de langue française, cela conformément à son idéologie de base, c’est-à-dire une pensée gestionnaire axée sur le conservatisme fiscal.

À cette occasion, François Legault a manifesté son appui à la cause de cette minorité voisine culturellement et géographiquement, en phase avec son opinion publique. En effet, ce n’est pas la moindre qualité de notre premier ministre que de connaître et de saisir les sentiments qui animent de très larges segments de la population, ce qui lui permet d’ajuster adéquatement son discours — en d’autres termes, de dire aux gens ce qu’ils aiment entendre. L’image du politicien « à l’écoute » le sert bien.

Lors de la dernière campagne, M. Legault a fait un bon calcul en promettant à son électorat de régler la question de la laïcité telle que celui-ci l’entend, à savoir comme une affaire de signes religieux. Pour lui, pas question de pédagogie : on ne va quand même pas suggérer aux gens de lire le rapport Bouchard-Taylor et d’assimiler la notion de laïcité appliquée au Québec quand tout le monde sait qu’il s’agit seulement de proscrire des signes religieux (entendre : le foulard sur la tête de certaines enseignantes)… Certains risqueraient au passage de saisir aussi des notions telles que la liberté de religion, la liberté de conscience ou le droit égal de chacun ou chacune.

Il ne faut donc pas s’étonner que notre premier ministre caquiste ait déclaré, à peine 48 heures après avoir assisté à un événement soulignant le deuxième anniversaire de la tuerie qui a fauché six concitoyens musulmans croyants, qu’il ne pense pas « qu’il y a de l’islamophobie au Québec ». M. Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec, a réagi par écrit fort justement : « […] je me suis senti trahi, tellement vos paroles étaient aux antipodes de celles que vous avez prononcées à l’Université Laval. »

M. Benabdallah a tout à fait raison de penser que le discours du premier ministre est une insulte à l’intelligence. Mais ce discours, malgré la précision sur le « courant » ajoutée ensuite par son cabinet, est bien celui que François Legault adresse à une opinion majoritaire égarée par son nationalisme. Pour celle-ci, il est juste de traiter la question en termes de volonté de la majorité plutôt qu’en termes de droit. Et centrer la discussion sur une clause de droit acquis (au port du foulard) permet d’ignorer que cette règle discriminatoire exclura de l’accès à la profession d’enseignante certaines femmes. Pour cette majorité comme pour la députation caquiste et son leader, la notion de violence symbolique (le fait de contraindre quelqu’un à modifier son comportement) n’est pas pertinente puisqu’une citoyenne musulmane croyante n’est pas égale à une autre citoyenne.

Bref, le « courant » majoritaire est sensible à l’injustice vécue par une minorité appréciée en raison de sa proximité culturelle mais insensible à celle qui affecte une infime minorité dépréciée du fait de son association au bouc émissaire universel que sont devenus les musulmans. Mais ne comptons surtout pas sur François Legault pour améliorer notre intelligence collective du monde.