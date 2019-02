De la lune de miel à la lune de fiel?

Actuellement, le nouveau gouvernement de la CAQ profite d’une lune de miel particulièrement longue du fait qu’il a été élu en octobre dernier et a ainsi pu bénéficier du long congé parlementaire des Fêtes. Mais voilà : ce congé se termine bientôt et il lui faudra alors affronter la réalité.

Déjà, on commence à voir poindre l’improvisation de certains porte-parole du gouvernement en ce qui a trait à l’éducation. Récemment, Mme Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, a fait l’étalage, quant à moi, non seulement de sa méconnaissance du système scolaire québécois mais aussi de l’incohérence de la CAQ en ce qui a trait à l’interdiction du port des signes religieux pour les enseignants.

On sait que la CAQ propose de déplacer à un autre poste — sans contact avec le public — tout fonctionnaire qui refuserait de se conformer à une éventuelle loi demandant qu’il ne porte plus de signe religieux dans le cadre de son travail. En éducation, Mme Guilbault affirmait : « Un enseignant peut travailler, j’imagine, à la direction de l’école. »

Or, la réalité n’est pas aussi simple que la députée de Louis-Hébert semble le penser. Tout d’abord, si on veut qu’il travaille « à la direction d’une école », l’enseignant déplacé devrait avoir les qualifications légales pour occuper ce poste, soit un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS). On ne peut donc pas muter quelqu’un aussi facilement. De plus, cette façon de procéder ne vient-elle pas court-circuiter le processus de nomination des directions d’école ? Devra-t-on impérativement choisir certains candidats pour cette importante fonction alors qu’ils refusent de se conformer à la loi ? On voit poindre un certain illogisme.

Outre les compétences que n’aurait pas nécessairement l’enseignant muté, on peut également se questionner sur la motivation dont il ferait preuve dans un poste aussi important et dont il n’aurait pas voulu. Peut-être que l’augmentation de salaire à laquelle il aurait droit saurait le convaincre d’occuper cette fonction. Mais être muté à un poste, pour lequel il ne serait peut-être pas qualifié, parce qu’il ne respecte pas la loi et, par surcroît, bénéficier d’une augmentation de salaire ? Autre illogisme.

Ensuite, si un enseignant ne peut porter de signe religieux devant des élèves parce qu’il est en position d’autorité, comment peut-on penser le nommer à la direction d’une école ? Non seulement celle-ci doit faire appliquer le code de vie de l’établissement scolaire qu’elle dirige et les sanctions qui s’ensuivent parfois, mais elle est aussi le leader de cet établissement. Et un directeur ou une directrice d’école pourrait porter un signe religieux mais pas les enseignants sous sa gouverne ? Illogisme toujours.

À moins, bien sûr, que Mme Guilbault se soit mal exprimée et ait voulu dire que l’enseignant récalcitrant travaillera « pour » la direction de l’école. Peut-être classera-t-il des papiers, prendra-t-il ses rendez-vous… Encore là, il y a un problème. Il existe déjà des postes clairement définis par les différentes conventions collectives pour de telles tâches en éducation. Et cet enseignant fera-t-il ce travail normalement moins bien rémunéré tout en touchant son plein salaire de prof ? Chaque déplacement entraînera inévitablement son lot de griefs.

Non, décidément, la rentrée parlementaire québécoise s’annonce particulière. La lune de miel laissera assurément place à une lune de fiel.