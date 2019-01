Le «droit au confort» des professeurs

Je n’ai pas été surpris par l’article paru dans Le Devoir du 25 janvier 2019 faisant état de l’annulation d’une conférence de madame El-Mabrouk par le syndicat APPM. Parmi les articles qui ont sauvé l’honneur en appelant cette annulation par son nom — une censure —, la plupart manifestaient pourtant leur surprise devant le fait que la censure soit exercée par des professeurs. Après avoir constaté pour ma part depuis longtemps cette exigence de censure chez un certain nombre de mes collègues, j’ai dépassé le stade de la sidération pour en venir à celui d’une tentative d’explication.

Je distinguerai deux types de raisons susceptibles d’expliquer cette exigence de censure. La première est d’ordre général, la seconde concerne spécifiquement les professeurs.

Droits individuels

La première raison s’inscrit dans le cadre du nouveau statut des droits fondamentaux ou droits individuels, dont nul ne conteste évidemment le bien-fondé, mais dont la tendance à prévaloir sur tout le reste dans nos sociétés les déstabilise. Marcel Gauchet décrit fort bien la profonde transformation des démocraties modernes en montrant que les rapports sociaux relèvent désormais d’une exigence de légitimité définie essentiellement par ces droits individuels, avec pour conséquence une tendance à délégitimer tout ce qui est d’ordre institutionnel : « Qu’importe la neutralité de l’institution judiciaire si mon droit individuel, c’est de pouvoir afficher ma religion partout et toujours ? » Dans ce cadre, tout ce qui s’impose comme une contrainte collective — se plier au caractère impersonnel d’une institution lorsqu’on la représente — est vécu comme une insupportable atteinte à son « identité ».

L’institution scolaire également se plie de plus en plus aux demandes individuelles de chaque élève, sous peine d’être accusée de bafouer ses « droits ». Un pas de plus dans cette direction, et chacun pourrait avoir le droit de choisir ce qu’il veut apprendre et ce dont il ne veut entendre parler sous aucun prétexte. Apprendre, pourtant, suppose que l’on se mette à distance de soi-même pour entrer dans un monde inconnu, qui s’adresse à tous les hommes. Sans ces contraintes, indifférentes à notre « identité », la mission de l’école est compromise. Aussi, lorsque certains pédagogues, inspirés semble-t-il par d’anciens décrocheurs, affirment qu’il y a encore trop de contraintes pour les élèves du cégep, on ne peut, si l’on connaît l’institution de l’intérieur, que leur opposer un formidable éclat de rire.

Un tel changement permet de comprendre pourquoi, dans la discussion qui oppose les partisans des signes religieux à l’école et leurs adversaires, les seconds (comme Nadia El-Mabrouk) se situent dans le cadre du bien commun — il est dans l’intérêt des élèves que les professeurs n’affichent pas leur croyance (ou d’ailleurs leur incroyance), mais que, dans un effort d’objectivité, ils la mettent temporairement de côté pour former les jeunes esprits —, tandis que les premiers (comme l’APPM) se situent dans le cadre de la revendication d’un droit individuel — « c’est mon droit de porter des signes religieux, car c’est mon identité, et si Nadia El-Mabrouk persiste dans sa position, j’invoquerai mon “inconfort” et je pourrai alors la censurer avec bonne conscience ».

Contrainte inacceptable ?

J’en viens maintenant à la raison précise pour laquelle bon nombre de professeurs n’échappent pas à cette tentation de la censure. La contestation de la légitimité des institutions a été renforcée à l’école par le courant pédagogique contemporain et son interprétation de tout cadre institutionnel comme contrainte inacceptable. La simple différence institutionnelle entre professeurs et élèves fait maintenant l’objet d’une contestation : n’est-ce pas une atteinte au « droit des élèves » que de reconnaître la différence entre un professeur qui sait plus et mieux et un élève qui sait moins et moins bien ?

Les directions des établissements scolaires flottent elles aussi entre perte de légitimité de l’institution et frénésie de reconnaissance des droits individuels. Le problème pour elles n’est plus de savoir si un professeur fait son travail ou s’il s’arrange pour en faire le moins possible (par exemple en se déclarant malade lorsqu’il ne l’est pas), il est de savoir s’il ne procure pas un « inconfort » à certains collègues ou employés lorsqu’il exprime ses idées ou s’il a un ton qui ne risque pas de heurter les âmes sensibles ou « inconfortables ».

Ne nous étonnons donc pas que, dans un tel contexte, certains professeurs ressentent un « inconfort » dès qu’un collègue critique dans la presse la pédagogie contemporaine ou rappelle l’exigence de neutralité politique ou religieuse dans les cours. Certains se précipitent alors dans les bureaux administratifs pour faire part de leur « mal-être ». Bien sûr, loin de les accueillir avec un haussement d’épaules — liberté d’expression oblige ! —, on prend au sérieux leur « droit au confort » et l’on s’en prend à celui qui participe au combat des idées, transformant ainsi l’institution d’enseignement en procédure contentieuse permanente.

Les professeurs « inconfortables » invoquent, contre ce noble combat, l’exigence de coopération, les « ponts » entre professeurs et départements. Mais la vie humaine n’est pas faite seulement de paix et de coopération. Elle est faite de coopération et d’affrontement, d’amitié et d’hostilité. Le moyen que les hommes ont trouvé dans nos sociétés pour que l’affrontement et l’hostilité ne dégénèrent pas en violence, c’est le combat des idées — avec des mots (words), non des épées (swords), dit Popper. Cela suppose, de la part des membres de ces sociétés, un peu de courage et de force d’âme pour surmonter leur « inconfort » lorsque leurs idées sont contestées ou moquées par d’autres. Les Occidentaux auraient tout intérêt à ne pas trop se ramollir s’ils veulent échapper au verdict implacable que Shakespeare a résumé en un vers : la prospérité et la paix enfantent des lâches.