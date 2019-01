Royalmount, un projet à revoir complètement

Les recommandations de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal concernant les impacts du projet Royalmount ont fait sursauter le maire Philippe Roy de Mont-Royal. Pourquoi, demande-t-il, cette commission réclame-t-elle que le projet soit transformé alors qu’il est conforme au schéma d’aménagement et de développement de Montréal en vigueur depuis 2015 ? Selon ce schéma, l’affectation du secteur en question est l’industrie et les composantes autorisées comprennent les bureaux, les commerces et les équipements récréatifs, culturels et institutionnels. Ce sont bien là les fonctions mises en avant par le promoteur Carbonleo dans son mégacentre.

Une métropole constitue un écosystème complexe, en perpétuelle évolution. Ainsi, ce sont les chemins de fer présents dans ce secteur qui y ont attiré au début l’industrie. Puis les autoroutes ont favorisé également cette affectation. Mais, avec le temps, plusieurs de ces industries ont disparu, d’autres ont déménagé en banlieue. Et, depuis, le métro a été connecté à ce secteur grâce aux stations Namur et De la Savane. Comme l’urbanisme doit assurer l’équilibre dans l’avenir, quelles orientations doit-il prendre maintenant ?

Le schéma d’aménagement de 2015 précise bien ces orientations, à savoir favoriser un cadre de vie de qualité, la mobilité, l’adaptation aux changements climatiques et la cohabitation des usages. C’est là que le bât blesse, car le projet Royalmount va à l’encontre de toutes ces orientations. Comme l’a bien démontré Lysiane Gagnon dans La Presse +, loin d’être tourné vers l’avenir, ce projet, qui mime le DIX30 à Brossard, nous ramène un demi-siècle en arrière.

Le projet Royalmount ne fera qu’aggraver tous les déséquilibres qui touchent le secteur concerné depuis maintenant des décennies. D’abord, la congestion routière à l’intersection des autoroutes 15 et 40. Cela est inévitable car, comme l’a prétendu le chef de la direction de Carbonleo, M. Andrew Lutfy, ce projet s’adresse principalement aux visiteurs résidant hors de l’île montréalaise. Pour être réaliste, il faut alors comprendre que ce n’est pas une passerelle reliant le Royalmount à la station de métro De la Savane qui va convaincre ces millions de personnes d’utiliser le métro car, en plus d’être des accros de l’automobile, ils n’ont accès qu’à quatre stations de métro sur tout leur vaste territoire. Est-ce logique de développer un pareil projet alors que le schéma recommande la mobilité par les moyens de transport actifs et collectifs et l’adaptation aux changements climatiques ? À quoi servira aux Montréalais de signer le Pacte de transition écologique pour lutter contre les gaz à effet de serre (GES) ? Est-ce que la congestion routière, les GES, les bruits et le reste des inconvénients vont favoriser un cadre de vie de qualité ?

Le schéma recommande enfin la cohabitation des usages et le promoteur Carboleo prétend que le Royalmount n’affectera que partiellement le centre-ville de Montréal. De toute évidence, ce n’est pas ce que pensent la plupart des personnes qui sont intervenues auprès de la Commission, notamment le Partenariat du Quartier des spectacles. Chose certaine, à part les impacts sur la Ville de Laval, c’est la déchéance annoncée pour les centres commerciaux situés dans le voisinage, dont le Centre Rockland, Place Vertu et le Marché Central. Enfin, ce n’est pas l’ajout d’habitations dans ce pôle multifonctionnel comme le souhaite le promoteur qui va contribuer à corriger le déséquilibre concernant le besoin de logements familiaux, sociaux et d’écoles à Montréal, car ce type de milieu de vie est totalement incompatible avec des fonctions commerciales et de divertissement à l’échelle prévue au Royalmount.

La question que les Montréalais devraient poser au maire Philipe Roy est la suivante : comment la Ville de Mont-Royal a-t-elle pu, dans le respect des lois, des procédures et des règles, ignorer ou contourner à ce point les orientations du schéma d’aménagement et de développement de Montréal ?