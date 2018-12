Le corps de la femme, un champ de bataille politique

Réal Larochelle - Abonné 22 décembre 2018 00 h 39

Je suis très déçu.

Jusqu'à ce jour je me réjouissais de vous voir être et de vous entendre sur la scène politique. Ce texte me rappelle la réaction d'une adolescente ou d'un adolescent qui tire des flêches de tous côtés pour se défendre après avoir mis les pieds dans les plats. Tous les arguments et tous les stratagèmes lui semblent bons pour essayer de se tirer du pétrin. Mais, ... parfois on s'enlise davantage malgré toutes ces efforts.

Prenez un peu de recul s.v.p. Cessez ces ruades et permettez-moi d'avoir encore beaucoup de plaisir pour de nombreuses années de vous entendre et de vous voir bousculer l'ordre établi y compris l'ordre islamique.



Réal Larochelle, abonné et lecteur assidu du Devoir