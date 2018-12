District 31: faire reculer 30 ans de lutte contre le VIH en 40 minutes

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) se réjouit habituellement que des enjeux entourant le VIH soient abordés par des oeuvres de fiction, notamment des émissions de télévision populaires diffusées aux heures de grande écoute. Mais encore faut-il que ces enjeux soient traités de manière conforme à la réalité et de manière non stigmatisante.

Alors qu’ils avaient la chance d’aborder ces enjeux de manière novatrice et sensible, les épisodes 52 et 53 de la télésérie District 31, diffusés les 6 et 10 décembre derniers sur les ondes de Radio-Canada, ont plutôt véhiculé de fausses informations sur le droit criminel applicable à la non-divulgation de la séropositivité, en plus de nourrir la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

L’une des trames de ces épisodes tournait autour d’une femme vivant avec le VIH qui n’aurait pas informé ses partenaires, dont son mari, de son statut sérologique avant d’avoir avec eux des relations sexuelles. À plusieurs reprises au cours des deux épisodes, l’un des personnages martèle l’idée que d’« avoir des relations sexuelles sans divulguer qu’on est séropositif, c’est criminel ». C’est faux.

Vulgariser de manière aussi grotesque l’état du droit, lequel est pourtant clair, ne peut être aucunement justifié par quelconque exigence dramaturgique. Le critère développé par la Cour suprême en 2012 dans les arrêts de principe R. c. Mabior et R. c. D.C. est le suivant : une personne séropositive a l’obligation de divulguer son statut sérologique avant une relation sexuelle comportant une « possibilité réaliste » de transmission du VIH. Pour la Cour, il n’y aura pas de « possibilité réaliste » (et donc, pas d’obligation de divulgation) lorsqu’un condom sera utilisé et que la personne vivant avec le VIH aura une charge virale faible ou indétectable.

De généraliser la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité en faisant dire aux personnages que toute non-divulgation est criminelle, c’est un grave manque de rigueur, tant de la part des auteurs que du diffuseur, et ne contribue en rien à améliorer la perception des personnes vivant avec le VIH auprès du grand public. D’invoquer que la jurisprudence sur la question est « plus large que les seuls arrêts de la Cour suprême », certes. Mais aucune décision de justice subséquente n’est venue criminaliser toute non-divulgation préalable, bien au contraire.

De plus, en abordant la question du secret professionnel, les auteurs et auteures de la série font dire à l’un des personnages qu’un « médecin a l’obligation d’alerter » lorsqu’un de ses patients représente un « danger pour la sécurité publique », que cette obligation découle d’une décision de la Cour suprême du Canada et que « c’est dit noir sur blanc ». Alors qu’on bafoue les enseignements de la plus haute cour du pays sur la question de la criminalisation, on l’instrumentalise ici pour essayer de donner une légitimité à une obligation créée de toutes pièces par les auteurs et auteures de la série. La Cour suprême a peut-être clarifié les circonstances permettant à un professionnel de lever son secret professionnel, mais jamais ne l’oblige à le faire.

Ajoutez à cela qu’on fait dire aux personnages, dans l’épisode 52, qu’un médecin qui a une « conscience sociale » n’hésitera pas à divulguer le statut sérologique de ses patients dès lors que la police le lui demande, même sans mandat, et vous venez d’alimenter la méfiance de plusieurs personnes envers les services de santé et de dépistage.

Une représentation stigmatisante

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la manière dont les épisodes 52 et 53 dressent le portrait des personnes vivant avec le VIH. On les présente à la fois comme des menaces à la « sécurité publique » et un « danger pour la santé publique ». Or, et de manière plus choquante, les auteurs et auteures de la série n’ont eu aucun scrupule à qualifier le personnage vivant avec le VIH de « tueuse en série », et ce, par le seul nombre de ses conquêtes et par son statut sérologique.

De fait, District 31 a associé les personnes vivant avec le VIH qui osent avoir une vie sexuelle normale à des monstres. La série n’a, à aucun moment, jugé approprié de nuancer la situation, notamment eu égard aux moyens de protection utilisés ou non, ni même sur les risques réels de transmission.

Alors même que l’on sait qu’un condom est à lui seul efficace pour prévenir la transmission du VIH. Alors même que l’on sait que, lorsqu’un traitement antirétroviral est pris (c’est habituellement le cas lorsque la personne est suivie par un médecin, comme dans l’épisode), la quantité de virus dans le sang d’une personne vivant avec le VIH peut diminuer à un point tel que le virus ne peut plus se transmettre. Au Canada, 91 % des personnes séropositives qui sont traitées ont une charge virale indétectable et ne peuvent donc pas transmettre le VIH à leur partenaire.

La responsabilité du diffuseur

La politique des programmes de Radio-Canada prévoit que le contenu des émissions doit s’appuyer sur une recherche minutieuse et un contrôle rédactionnel rigoureux. Elle prévoit aussi que les équipes de création doivent s’abstenir de propager des stéréotypes dommageables et gratuits. Ces lacunes dans la vérification, notamment par des juristes ou par les communautés concernées, des informations contenues et présentées dans ces épisodes, méritent donc rectification.

Quelques jours après le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, alors que nous avons célébré les avancées scientifiques, alors que nous avons collectivement réfléchi au chemin qu’il reste à parcourir pour que cesse la stigmatisation persistante à l’égard des personnes vivant avec le VIH, ces épisodes de District 31 sont une insulte à la lutte menée depuis tant d’années.