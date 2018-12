Il n’y a rien à craindre dans ce Pacte sur les migrations

Dans son texte publié le 11 décembre dans Le Devoir, André Sirois défend l’idée que le Canada ne devait pas signer le Pacte de l’ONU pour les migrants. Si les critiques que soulève Monsieur Sirois touchent juste, elles ne remettent cependant pas en question la valeur pratique, politique et morale du Pacte mondial pour les migrants.

L’auteur soulève d’abord un constat sur la réalité des migrations : elles iraient croissantes ; et surtout, elles proviendraient de l’Afrique subsaharienne, où l’explosion démographique risque d’entraîner une ruée vers les sociétés riches occidentales. Mais c’est justement ce constat qui conduit l’ONU, tout d’abord, à promouvoir une coopération globale en vue de faire face à ce qui visiblement risque d’être notre avenir, la migration mondiale (objectif 11, 12 et 21) : Il ne s’agit pas d’encourager la migration, mais d’assurer dans un premier temps une migration sécurisée et contrôlée. Loin de se limiter à une régulation globale de la migration mondiale, le pacte va plus loin : il propose des mesures « pour lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les personnes à quitter leurs pays d’origine. » (objectif 2). Ce qui impliquera nécessairement de faire face au problème démographique. Plus encore, le pacte propose un cadre légal de coopération entre les États en vue « de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable » (objectif 21) : on le voit : il ne s’agit nullement d’encourager un établissement permanent et inconditionnel dans les pays d’accueil. Donc, pas de panique !

Ruée africaine?

En ce qui concerne la ruée de la jeunesse africaine vers l’Occident, le démographe et sociologue du Collège de France, François Héran, a démontré, dans « Comment se fabrique un oracle. La prophétie de la ruée africaine vers l’Europe », que non seulement la majorité du phénomène migratoire est intra-africaine, mais que cette théorie sur l’envahissement africaine ne reposait que sur des peurs et des considérations politiques. À ce niveau également, il faudrait relativiser nos analyses sur l’impact de la « bombe » démographique, et poser plutôt la question de savoir comment dans la situation actuelle d’une migration croissante, protéger la vie et la dignité des migrants. C’est l’urgence d’une telle interrogation qui anime l’objectif général du Pacte de l’ONU. D’où d’ailleurs son mérite moral et pratique.

Enfin, je m’étonne de voir André Sirois comparer le mécanisme décisionnel de l’ONU comme une machine à saucisses. Je ne connais pas un seul traité, un seul Pacte des Nations unies, qui ne soit pas le fruit d’intenses délibérations et le résultat d’une haute collaboration entre les experts. Si les décisions des organisations internationales ne sont pas contraignantes, ce n’est pas tant leur fonctionnement qu’il faut mettre en cause que les logiques de puissance et de conquête hégémonique entre les grandes puissances qui paralysent la gouvernance globale de notre monde. Et c’est précisément l’intérêt politique du Pacte de convier les États à atténuer leurs tensions par un sens retrouvé d’une coopération internationale capable de garantir la sécurité et la vie des migrants.

Quant à la mauvaise perception de l’immigration dans nos sociétés, ce serait une erreur politique que d’y répondre par des discours sur l’ouverture ou la tolérance. Mais si nous ne voulons pas d’immigration, surtout issue des zones non occidentales du monde, il faudrait peut-être s’intéresser à l’impact de notre politique étrangère sur la vie des populations dans ces différentes régions du monde d’où proviennent les migrants.