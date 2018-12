Pour une autre vision en patrimoine

Je faisais le constat cette année que, pour la région de Charlevoix, sur une dizaine de bâtiments classés à titre de monuments historiques par nos gouvernements, trois étaient dans un état jugé inquiétant : le moulin César de Baie-Saint-Paul, la maison Leclerc à l’île aux Coudres, la maison René-Richard aussi à Baie-Saint-Paul. Notons que deux de ces bâtiments sont situés à Baie-Saint-Paul, une municipalité que les supposés spécialistes en patrimoine considèrent comme soucieuse de son passé.

Pour le reste, les autres « monuments historiques », même en meilleur état, sont délaissés sans beaucoup d’animation, à part peut-être le moulin de la Rémy de Baie-Saint-Paul, sauvegardé par Héritage Charlevoix. Notre Société d’histoire de Charlevoix, pour sa part, a sauvegardé un bâtiment cité, soit la forge Riverin de La Malbaie, d’une démolition certaine et a procédé, avec ses propres moyens, à sa restauration au cours des deux dernières années.

Où étaient les supposés spécialistes du patrimoine pour nous aider à sauver la forge Riverin ? Nulle part. Nous les avons interpellés pourtant, et seul le journal Le Devoir a apporté quelques échos à notre lutte face à une municipalité (celle de La Malbaie) qui a d’ailleurs démoli trois maisons historiques en moins de deux ans. C’est que l’édifice de la forge Riverin est peut-être jugé trop « humble » pour intéresser ces spécialistes. Il faut sans doute, à tout le moins, une maison du temps des patriotes pour qu’ils s’émeuvent. Ils ne nous ont même pas invités pour parler du cas de La Malbaie lors d’un grand colloque sur le patrimoine tenu il n’y a pas si longtemps, à grands frais sans doute, au Stade olympique de Montréal.

C’est que les visions en patrimoine sont encore et toujours surtout élitistes. Elles n’impliquent que peu nos bâtiments plus modestes et qui s’enracinent pourtant dans le vécu de nos localités. Sans doute cela explique-t-il pourquoi nos « monuments historiques » paraissent si décrochés de la réalité de nos municipalités et suscitent finalement bien peu d’intérêt.

Bien sûr, les spécialistes du patrimoine se désolent parfois pour l’une ou l’autre de leurs maisons jugées historiques que souvent seuls les experts en patrimoine trouvent intéressantes et, selon des vagues médiatiques intermittentes, nous assomment d’interventions inutiles après que le fait est accompli. Où étaient-ils lorsqu’il était temps ? Considèrent-ils vraiment avec attention des maisons ou des édifices qui disparaissent dans l’oubli le plus complet ?

Ces spécialistes du patrimoine attaquent les municipalités et les gouvernements. Où sont-ils pour faire bouger les choses réellement ? Ne serait-il pas temps de réviser des critères de sélection élitistes, peut-être même dépassés, et envisager des actions plus globales comme la préservation d’une rue dans son ensemble ou même de quartiers plutôt que de bâtiments esseulés et qui souvent ne peuvent faire autrement que d’être appelés à disparaître faute de moyens financiers ?

Pour notre part, nous avons sauvé la forge Riverin de La Malbaie. Pour un temps. Il nous faudrait de l’appui pour l’animer, la mettre en valeur, mais il n’existe aucun programme pour cela. Et pendant ce temps, la rue Saint-Étienne de La Malbaie, où se trouve notre forge, s’étiole doucement et le bâti historique de cette artère se dégrade inévitablement. Comment faire pour incarner une réelle politique du patrimoine au Québec ? Certainement pas en conservant un point de vue élitiste et en intervenant toujours seulement quand il est déjà trop tard…