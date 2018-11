Bernard Landry et l’économie québécoise

De 1978 à 1982, j’ai fait partie de la poignée de fonctionnaires constituant le Secrétariat au développement économique qui tenait lieu de ministère pour le ministre d’État au Développement économique dont Bernard Landry était le premier titulaire. C’est durant ces années que furent publiés sous sa signature Bâtir le Québec et Le Virage technologique, deux ouvrages de planification économique faisant au total plus de 750 pages. Deux décennies plus tard, au ministère de l’Industrie et du Commerce, j’ai travaillé à l’examen des possibilités de développement de filières industrielles, à la suite d’une demande expresse qu’il avait formulé aux autorités du ministère.

Bernard Landry était une rare exception à une époque où les politiciens du monde entier s’étaient largement ralliés à la doxa néo libérale à l’effet que l’État n’avait rien à faire dans le développement économique. Pour lui, il ne faisait aucun doute que l’État pouvait et devait orienter le développement économique. Bâtir le Québec et Le Virage technologique témoignaient déjà de son intérêt pour la planification ambitieuse. Plus tard, au ministère des Finances, il produisit des discours sur le budget qui avaient la saveur d’énoncés de politique économique portant successivement sur la nouvelle économie, le développement des régions et le développement technologique. Dans ces budgets, il fit un usage très extensif des crédits d’impôts ou des déductions fiscales destinés à inciter les entreprises à investir dans tel secteur ou dans telle région, ou à créer des emplois, ou à faire de la recherche-développement.

Son bilan en matière économique est fait de succès et d’échecs, mais on ne peut pas reprocher à Landry de ne pas avoir tout essayé. Il a été nettement plus imaginatif que la vaste cohorte des politiciens québécois qui n’ont souvent de politique économique que la baisse des impôts et le harnachement des rivières.

Landry n’a cependant pas réussi à faire reconnaître la compétence du Parti Québécois en matière économique. Beaucoup moins interventionniste, le Parti libéral de Robert Bourassa, de Jean Charest et de Philippe Couillard est toujours apparu aux yeux d’une bonne partie de l’électorat comme plus compétent que le Parti Québécois de Jacques Parizeau et de Bernard Landry pour assurer la prospérité du Québec.

Malgré cet échec, je crois que par ses réalisations et par son verbe passionné, Landry a beaucoup contribué à donner confiance aux Québécois dans le potentiel de leur économie et à leur insuffler une fierté et une assurance qui leur manquaient en tant que peuple.

Ses interventions parvenaient toujours à me convaincre que les Québécois avaient du talent et qu’ils faisaient des choses remarquables malgré les handicaps de la langue et de la géographie. Cela faisait du bien d’entendre un personnage public qui ne tombait pas dans la facilité habituelle de déplorer, à partir d’indicateurs bien choisis, que l’économie québécoise soit le cancre de l’Amérique du Nord. J'aimais aussi qu'il se démarque de bon nombre de ses opposants politiques en s'adressant à l'intelligence des citoyens plutôt qu'à leurs peurs et à leur intérêt matériel. C’est de cet appel vers le haut que je suis le plus reconnaissant à Bernard Landry et c'est ce pour quoi je le regretterai le plus.