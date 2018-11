Hommage à Gaétan Gervais

Le 20 octobre 2018, Gaétan Gervais, historien et professeur à l’Université Laurentienne de Sudbury (Ontario), s’éteignait après un long combat contre la maladie de Parkinson. Pionnier des études franco-ontariennes, militant et maître à penser, Gervais nous a légué une oeuvre fondatrice, laquelle a puissamment contribué non seulement à une meilleure compréhension de l’expérience historique de la collectivité franco-ontarienne, mais aussi à son autonomisation institutionnelle, politique et culturelle.

Gaétan Gervais commence sa carrière de professeur et d’intellectuel à l’Université Laurentienne (Sudbury) au début des années 1970, dans le contexte politique et idéologique agité qui succède à la Révolution tranquille. Ce moment de transition est crucial dans l’histoire des relations entre le Québec et sa « diaspora » canadienne-française. Si, au Québec, un projet national refondé, porteur d’un nouvel espoir, a pu succéder à l’ancien, en milieu franco-ontarien, le démantèlement du Canada français engendre à l’inverse une crise existentielle aiguë. La plus grande part de l’ancienne armature institutionnelle « nationale » ayant été réduite en cendres, qui ou quoi pourra bien en prendre le relais ? Certes, la classe politique du Canada anglais, à Ottawa et à Toronto, se montre disposée à combler une partie du vide, mais au moment où une crise constitutionnelle majeure se profile à l’horizon, il est déjà permis de douter que ses initiatives soient fondées sur la volonté de faire de la dualité nationale le principe instituant du « nouveau » Canada qu’elle cherche à faire advenir…

C’est à la lumière de ce débat sur les fins du Canada et du Québec qu’il est possible de saisir la signification de l’oeuvre de Gaétan Gervais. Face aux historiens du Québec, qui font peu de cas, somme toute, des Franco-Ontariens, face aussi à ceux du Canada anglais, qui leur accordent parfois un peu plus d’attention, mais en subsumant leur particularisme culturel et politique sous le paradigme multiculturaliste des ethnic studies canadiennes, Gervais s’applique, à l’inverse, à appréhender l’expérience historique de l’Ontario français en tant que telle. Ses travaux présenteront la formation et la construction dans le temps d’un espace franco-ontarien autonome, héritier et continuateur de l’expérience canadienne-française. Du Règlement 17 aux Jumelles Dionne en passant par l’école du Fort Frontenac, le développement des paroisses françaises en Ontario et le passage de Samuel de Champlain en terre ontarienne, l’historiographie de Gervais et ses thématiques ont meublé la référence à un espace géographique particulier, un imaginaire et un récit à partir desquels il est devenu possible pour la collectivité franco-ontarienne de se définir de manière autonome. Surtout, la ligne de force de cette histoire, s’il en est une, c’est à ses yeux la volonté que les Franco-Ontariens ont toujours affichée de se représenter et de s’institutionnaliser, collectivement, comme une minorité non pas simplement ethnique ou linguistique, mais bien nationale, dans le sens plein du terme.

Une référence qui leur soit propre

C’est dans ce même souci de donner aux Franco-Ontariens une référence qui leur soit propre que Gervais, l’intellectuel-militant, se lance dans la cocréation du drapeau franco-ontarien en 1975, symbole phare de leur désir d’autonomie politico-identitaire. En outre, il sera l’un des grands promoteurs de la fondation d’une université unilingue française en Ontario, sans doute le combat le plus important de sa carrière. Pour Gervais, l’autonomie universitaire des Franco-Ontariens procédait de la même finalité existentielle : il s’agissait non seulement de créer une institution gardienne du savoir et de la transmission de la culture française en Ontario, mais aussi d’un projet qui confirmerait la volonté d’intégration différenciée des Franco-Ontariens dans l’espace politique ontarien et canadien. Autant d’objectifs que ne pouvaient honorer les universités bilingues de la province, ces dernières étant tiraillées, à ses yeux, entre des finalités culturelles et sociales concurrentes.

L’oeuvre et le parcours de militant de Gaétan Gervais offrent un témoignage d’une rare éloquence sur la fragilité constitutive des minorités nationales, condamnées à justifier perpétuellement leur existence face aux autres, mais aussi face à elles-mêmes. Les récents échanges entre Denise Bombardier et Jean Chrétien, vus de cet angle, sont pour le moins symptomatiques de la difficulté qu’éprouvent toujours les communautés issues de la diaspora canadienne-française à parler de leur propre voix dans l’espace public québécois et canadien. Ils révèlent aussi les réticences qu’éprouve le Québec, un demi-siècle après la Révolution tranquille, à se concevoir comme la métropole d’une nation « diasporique ».

En revanche, il faut bien reconnaître que le legs intellectuel de Gervais est loin de faire consensus hors Québec. La tendance de nos jours à réduire la francophonie, non sans complaisance, à un fait linguistique en marge d’une conscience historique forte (quitte à inclure ceux dont le français est la langue seconde ou tierce, voire les « francophiles ») aura toujours paru problématique à Gervais, qui y percevait le risque d’une dépolitisation de son identité. À cet égard, son oeuvre interpelle la part d’universel que contient le dilemme existentiel des cultures minoritaires qui, en rompant radicalement avec leurs repères historiques et mémoriels, parviennent difficilement à s’ériger en pôles d’intégration culturelle et politique autonomes et à se projeter dans la modernité telles qu’en elles-mêmes.