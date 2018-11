Le gouvernement Ford s’en prend aussi à la culture

L’annonce de la suspension de la création de l’Université de l’Ontario français (UOF) et de l’abolition du Commissariat aux services en français* dissimule une autre remise en cause d’un projet sociétal tout aussi important à Toronto. Depuis plus de vingt ans, les organismes culturels et sociocommunautaires de la Ville Reine cherchent à construire un carrefour francophone : un complexe regroupant une partie importante des organismes assurant la vie française pour une population en pleine croissance dans la métropole canadienne. Parmi les partenaires, il y a le Groupe Média TFO, le Collège Boréal, le Centre francophone — lequel comprend un centre d’accueil pour les immigrés et une clinique — et le Théâtre français de Toronto (TFT). Rappelons que le TFT est la dernière compagnie du Canada français à ne pas disposer de sa propre salle. L’UOF devait être le pilier central de ce complexe. Dans le grand mouvement de construction de théâtres d’expression française à l’extérieur du Québec, le TFT demeure l’oublié et une occasion importante de rectifier cette situation vient de disparaître.

L’annonce de l’annulation d’une subvention importante à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins d’Ottawa confirme le peu d’intérêt que porte le gouvernement conservateur aux arts ainsi qu’un acharnement certain vis-à-vis des Franco-Ontariens. Après l’absence de français lors du dernier discours du trône à Queen’s Park, après la rétrogradation du ministère aux Affaires francophones, les désaveux ne cessent de se multiplier. La tendance se confirme et, comme à chaque génération, les Franco-Ontariens montent au front.

Une nouvelle lutte

Or, force est de constater que les choses ont changé. Les médias sociaux ont permis une organisation de la lutte plus rapide qu’auparavant. Un réseau scolaire aujourd’hui bien en place fait en sorte que la francophonie ontarienne est plus que jamais visible auprès de ses concitoyens anglophones qui comprennent notre désir naturel d’un accès à une éducation postsecondaire. Il y a aussi les francophiles — représentant par ailleurs près 50 % du public du TFT — qui ont le français à coeur pour des raisons identitaires et culturelles. À eux s’ajoutent les francophones et les anglophones du Québec qui voient en cette lutte la leur pour la tolérance et le droit à la différence culturelle.

Bien sûr, les débats internes marquent l’existence collective des Franco-Ontariens. Faut-il s’étonner que certains anglophones cherchent maintenant à instrumentaliser des critiques pour justifier les coupes. Il n’en demeure pas moins que la complexité idéologique de l’Ontario français ne saurait mettre à mal une solidarité palpable contre des gestes qui se lisent comme discriminatoires. On n’a qu’à regarder les actions contestatrices des députés néo-démocrates France Gélinas, Guy Bourgoin ou Gilles Bisson, des libéraux Marie-France Lalonde et Nathalie Des Rosiers et même de la conservatrice Amanda Simard qui s’est désolidarisée de son parti le 22 novembre pour comprendre à quel point Mme Pelletier, du Devoir, dans « Dead Ducks depuis 1968 » a tort de rattacher les Franco-Ontariens à une pensée idéologique univoque.

Témoignant également de cette nouvelle complexité contextuelle, si les médias anglophones auparavant se positionnaient souvent contre les revendications francophones, il y a aujourd’hui divergence d’opinions ; toute l’équipe éditoriale du Toronto Star décriant ouvertement les injustices faites aux Franco-Ontariens dans « Ford has delivered a slap in the face to Ontario’s francophones » se distingue ainsi d’un National Post arguant le contraire dans « Ontario government isn’t undermining francophone rights » sous la plume de Randall Denley. […] À Toronto comme ailleurs en Ontario, le débat fait rage.

« Francophobie »

Il faut noter néanmoins que la « francophobie » anglo-saxonne a elle aussi changé depuis la crise autour de l’Hôpital Montfort (1997). Elle s’inscrit désormais davantage dans un populisme réducteur qui refuse justement la différence et la consultation démocratique. Il est tout à fait logique de s’en prendre à l’éducation, mais il l’est tout aussi de s’en prendre à la culture et aux institutions qui encouragent la réflexion à travers le geste artistique.

La table est mise. La voie juridique apparaît de plus en plus à l’horizon comme un moyen pour faire annuler ces décisions provinciales. Or, il faut aussi réfléchir à la prochaine élection fédérale. Bien que monsieur Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, ait exprimé une réserve quant aux choix de M. Ford, il demeure toujours peu critique à son égard. Il doit davantage se distinguer des actions de Queen’s Park s’il espère gagner des voix au Québec et ailleurs au Canada français dans un an. Aura-t-il le même courage qu’Amanda Simard ?

* Ce texte a été écrit avant le recul partiel de Doug Ford le 23 novembre. Le gouvernement conservateur s'est engagé à créer un poste de commissaire aux services en français au sein du Bureau de l’ombudsman.