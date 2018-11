Quel rôle pour les députés de liste?

La victoire de la CAQ a donné une importance nouvelle à l’entente conclue le 9 mai dernier avec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert. Ce document prévoit le dépôt d’ici un an d’un projet de loi instaurant un système proportionnel mixte compensatoire.

Quelles que soient les modalités retenues, un nouveau type de député serait créé, les députés de liste, élus dans le cadre de régions dont le nombre reste à déterminer. Mais trop souvent, la réflexion s’arrête là. On glisse rapidement sur le type de travail que ces députés devront effectuer et sur leurs interactions avec leurs collègues élus dans des circonscriptions.

Un mode de scrutin est plus qu’une formule arithmétique, et il faut se faire une idée claire du rôle des députés de liste. On peut envisager au moins trois scénarios.

Des « rois philosophes »

Certains voient les députés de liste comme des superdéputés dont le statut serait en pratique plus élevé et plus prestigieux que celui de leurs collègues de circonscription. Placés sur les listes par le chef et jouissant de sa confiance, ils seraient délestés des tâches « ingrates » de service à la population locale et se concentreraient sur les grands dossiers législatifs. Des « rois philosophes » en quelque sorte, assurés de devenir ministres.

Ce scénario ne s’est concrétisé nulle part, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. La plupart des députés de liste siégeront dans l’opposition, et il arrivera même que le parti gouvernemental n’obtienne aucun siège de liste.

Des députés de deuxième classe

Moins improbable, mais tout aussi fâcheux, paraît un autre scénario qui, lui, s’est concrétisé au Pays de Galles. Forts de leur prépondérance numérique, les députés de circonscription ont réussi à transformer leurs collègues de liste en élus de second ordre. Dans l’enceinte de l’Assemblée galloise, ces derniers sont physiquement relégués pour la plupart à l’arrière-ban. Ce détail ne fait qu’illustrer visuellement la réalité de leur statut. Dans le but d’éviter qu’ils fassent ombrage aux députés de circonscription, on leur a imposé d’éparpiller leurs contacts avec la population dans l’ensemble de la région qui les a élus. On leur a même interdit pendant un certain temps de briguer les suffrages dans une circonscription tout en figurant sur une liste de parti. La probabilité qu’ils deviennent ministres est presque nulle : 1 chance sur 14 en longue période. Tout se passe comme si les députés de liste déçus de ne pas accéder au cabinet s’étaient fait répondre par le chef du gouvernement : « Va te faire élire pour de vrai ! »

À mon avis, le scénario le plus prometteur et le plus répandu est celui de l’égalité réelle des députés, quel que soit leur mode d’élection. Pour être nommé ministre en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, le fait d’être député de liste ne constitue ni un avantage ni un handicap. En longue période, le ratio entre députés de circonscription et députés de liste parmi les ministres a été de 1,8 contre 1 au Bundestag, 2,6 contre 1 dans les länder, et 3 contre 1 en Nouvelle-Zélande. Il n’est guère de portefeuille qui n’ait été occupé à un moment ou l’autre par un député de liste, y compris la fonction de chef de gouvernement.

Il n’y a pas non plus de monopole de représentation réservé aux députés de circonscription. Rien n’empêche un député de liste d’ouvrir un bureau de circonscription et d’y recevoir les électeurs, ce que font la plupart d’entre eux. Une enquête universitaire a révélé que le travail de circonscription est important pour 87 % des députés de circonscription au Bundestag, mais également pour 72 % des députés de liste. C’est la prétention absurde d’interdire aux députés de liste d’être actifs dans une circonscription qui fonde l’argument selon lequel les régions « perdraient » des sièges puisque le nombre de circonscriptions y serait réduit. Il serait contraire au bon sens de gonfler la taille des circonscriptions tout en réduisant le nombre de députés qui ont légitimement le droit d’y évoluer.

Ce dernier scénario n’est pas un rêve de théoricien, mais une réalité bien concrète qui s’est imposée comme le meilleur moyen d’organiser la cohabitation entre députés élus de façon différente. Il repose sur une prémisse fondamentale : il n’est pas plus illégitime dans les démocraties d’aujourd’hui d’être élu sur une liste de parti que d’être élu à la pluralité dans le cadre d’une circonscription.

Reste à voir si les députés actuels accepteront cette implication de la formule à laquelle leurs chefs ont souscrit.