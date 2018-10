L’ombre de la dictature militaire au Brésil

L’élection présidentielle au Brésil, dont le premier tour s’est tenu le 7 octobre dernier, se présente comme la plus importante depuis la transition démocratique de 1985. Elle ne devrait laisser personne indifférent, puisqu’elle pourrait même s’avérer fondamentale pour la survie de la démocratie dans ce pays.

Dans les jours précédant cet exercice démocratique, nous avons assisté à d’importantes mobilisations sociales. Les femmes sont notamment descendues massivement dans les rues pour s’opposer à l’élection du candidat Jair Bolsonaro, en scandant les slogans Ele Não (Pas lui) et Ele Nunca (Lui jamais). Selon les sondages, 49 % des femmes rejettent ce candidat populiste d’extrême droite qui, depuis la disqualification de la candidature de l’ancien président Lula, caracole en tête des sondages. Depuis quelques années, ses commentaires homophobes, racistes et misogynes l’ont rendu tristement célèbre. En 2014, il a dit de Maria do Rosario, élue au congrès sous la bannière du Parti des Travailleurs (PT), qu’elle ne méritait pas d’être violée, car elle était trop laide. Il a répété à plusieurs reprises que les Afro-Brésiliens étaient des paresseux sans valeur et que les militants issus de ces communautés n’étaient guère plus que des animaux qui devaient retrouver leur place au zoo. Il a aussi affirmé, en 2011, qu’il serait incapable d’aimer un fils homosexuel et préférerait plutôt le voir mourir dans un accident.

Malgré une importante mobilisation contre ce candidat souvent assimilé au fascisme et comparé à un Trump « tropical » à la puissance exponentielle, les résultats du premier tour ont pourtant été sans équivoque : 46 % des votes ont été accordés à Bolsonaro qui est ainsi passé bien près des 50 % nécessaires pour être élu dès le premier tour. Cet ancien militaire a réussi à se faufiler en tête des intentions de vote grâce à un climat politique marqué par une forte polarisation de l’électorat, qui s’inscrit incontestablement dans le rejet de la classe politique traditionnelle. Bolsonaro représente donc le vote de protestation contre les élus considérés responsables des tourments des dernières années : récession grave, recrudescence des crimes violents et bien sûr scandales de corruption.

Appui populaire à Lula

La principale victime de ce rejet en masse des politiciens traditionnels est sans contredit le Parti travailliste (PT). Il y a quelques semaines à peine, l’ancien président Lula dominait la course avec près de 40 % des intentions de vote, malgré son emprisonnement et une vigoureuse campagne anticorruption menée contre lui. Or, depuis sa disqualification, l’appui populaire à Lula n’a pas été transféré à son successeur au sein du PT, l’ancien maire de São Paulo, Fernando Haddad. Au premier tour, ce dernier n’a obtenu que 29 % des voix. Victime de son succès l’ayant gardé au pouvoir pendant treize ans, le PT a été délaissé, voire honni, des électeurs le percevant comme principal responsable et bénéficiaire de la corruption affligeant le pays. Au Brésil, la corruption est pourtant le fait d’une culture qui remonterait au moins à l’époque de la dictature militaire et impliquant l’ensemble des grands partis politiques brésiliens. Or, en se présentant comme le candidat de la loi et l’ordre, en mesure de lutter contre la criminalité, l’immoralité et précisément la corruption, Bolsonaro a réussi à manipuler la volonté de lutte contre la corruption des Brésiliens pour se hisser en tête des intentions de vote. L’ironie du sort veut donc que l’héritier de la dictature militaire pourtant historiquement associée à la corruption ait réussi à s’imposer comme figure anticorruption.

Pour lutter contre les maux qui grugent le pays, plusieurs des supporteurs de Bolsonaro souhaitent une remilitarisation du politique. Un premier pas en ce sens a déjà été effectué. En 2016, l’actuel président Temer a réinstitué les forces armées en leur confiant la sécurité des rues de Rio de Janeiro. Bolsonaro a pour sa part déjà annoncé son intention de nommer de nombreux militaires au sein de son cabinet, leur assurant alors un contrôle certain du programme politique. Or, en tant que jeune démocratie émergée d’une dictature militaire, le Brésil ne bénéficie pas du même type d’institutions que celles que l’on retrouve notamment aux États-Unis et qui assurent un contrepoids au pouvoir présidentiel créant un système d’équilibrage démocratique contre la tyrannie. Il s’agit là d’une réalité inquiétante lorsque le candidat en tête des sondages dit vouloir adopter certaines des méthodes associées aux pires dictateurs de l’histoire, rappelant inéluctablement les années sombres du régime militaire (1964-1985). En matière de lutte contre la criminalité, il envisage notamment d’envoyer l’armée dans les rues pour éliminer sur-le-champ et sans discernement quiconque est soupçonné de trafic de drogues, peu importe les victimes collatérales innocentes.

L’avenir démocratique brésilien

Compte tenu des résultats du premier tour, nombreux sont les analystes affirmant qu’il faudrait un véritable miracle pour voir Fernando Haddad l’emporter au deuxième tour, même s’il se présente comme unique rempart contre le fascisme et le retour de la dictature militaire.

L’élection brésilienne de 2018 est donc assurément la plus névralgique qu’ait connue le Brésil depuis sa transition démocratique en 1985. Ultimement, c’est peut-être l’avenir démocratique de ce pays qui se joue sous nos yeux.