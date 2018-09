Le programme en éducation de Québec solidaire vise à construire un système d’éducation « plus juste, plus égalitaire et plus démocratique » et indépendant des influences marchandes, de la petite enfance à l’université. Une éducation centrée sur l’humain et son environnement qui contribuerait à impulser l’exercice d’une « citoyenneté critique, solidaire et active », voici son fil conducteur.

Des mesures concrètes

Chacun des secteurs du système éducatif est traité, de la petite enfance aux études supérieures en passant par la formation technique et professionnelle, par l’éducation populaire et par l’alphabétisation. Québec solidaire (QS) propose des changements majeurs : la gratuité à tous les paliers, la fin du financement étatique des écoles privées, une plus grande équité dans l’offre d’une formation de qualité sur tout le territoire, des solutions pour contrer la précarité chez les enseignants, la réduction du nombre d’élèves par classe, l’ajout de ressources complémentaires pour les élèves des milieux défavorisés et ceux en difficulté. Le collectif Debout pour l’école ! ne peut qu’abonder dans le sens de ces objectifs : on y voit un souci de faire de l’éducation un réel projet de société.

Québec solidaire souligne clairement sa volonté de dissocier les cégeps et les universités des demandes des entreprises privées, mais d’axer les contenus sur les besoins collectifs des différentes régions afin de ne pas tomber dans un clientélisme et une marchandisation. Pour QS, l’université doit être un lieu de transmission d’avancées scientifiques pour le bien commun de la société.

Préoccupation pour les contenus

Le programme de QS est le seul programme parmi les quatre principaux partis politiques qui aborde, même brièvement, les contenus de l’éducation fondamentale en soulignant l’importance des connaissances de base pour développer une culture générale. Il met l’accent sur un enseignement du français de qualité, socle d’une culture commune et qui, à ce titre, devrait être une préoccupation accrue de tous les intervenants en éducation. Il insiste sur l’importance des connaissances historiques sur l’ensemble du patrimoine culturel qui intègrent l’apport des Premières Nations. Il favorise enfin le développement d’activités parascolaires en expression artistique, en éducation physique et pour l’acquisition de saines habitudes de vie.

Formation du corps enseignant

Québec solidaire ose parler de la formation initiale des enseignants. Par contre, non seulement il n’apporte aucune nouveauté, mais il reprend à son compte des lieux communs, comme le fait que les enseignants seraient des professionnels. Aucune distinction entre la formation initiale pour l’enseignement primaire et pour le secondaire ; aucune mention des savoirs nécessaires pour enseigner les contenus disciplinaires, à savoir les savoirs didactiques ; aucune exigence pour une formation sur les fondements philosophiques, sociologiques, psychologiques de l’éducation. À moins que tout cela fasse partie de la « formation en pédagogie » ? Rien sur les faibles exigences pour être admis dans les programmes de formation initiale.

Québec solidaire veut également implanter des mesures pour soutenir les nouveaux enseignants : la pénurie d’enseignants dans de nombreuses écoles ne fait qu’illustrer le réel problème de recrutement pour un travail qui n’attire plus, tant à cause de la lourdeur et de la complexité de la tâche que de la minceur de sa rémunération, mais aussi de leur décrochage scolaire, principalement dans leurs premières années d’emploi. QS veut qu’on revoie les mécanismes d’attribution des tâches et qu’on mette en place des moyens pour soutenir les enseignants en début de carrière. Mais ne faudrait-il pas également se questionner sur la précarité et les conditions de travail de tous les personnels scolaires, dont les professionnels et les techniciens en éducation ? Ainsi, Québec solidaire proposerait la valorisation de tous les personnels de l’éducation.

Moins de chiffres, plus de valeurs !

Le programme de Québec solidaire n’est pas aussi quantifié que ceux des autres partis, mais un projet éducatif lié à un projet de société ne se comptabilise pas. D’ailleurs, il serait vain de chiffrer des mesures qui ne seront pas mises en place à court terme. Or, il est clair qu’une éducation de qualité pour tous coûtera cher à l’État, qui, dans une réelle démocratie, doit être le responsable du bien-être commun.