Pas de refuge pour les femmes

Dans sa réponse à un texte d’Étienne Beaulieu paru dans les pages du Devoir, David Dorais affirme (Le Devoir, 23 août) que la littérature doit être un « refuge ». En lisant son texte, je me suis demandé : mais un refuge pour qui ?

Qu’est-ce qu’on peut ajouter à la vague de commentaires produits au cours de l’été torride qu’on vient de traverser ? Cet été qui, loin d’être un refuge, a agi comme un avertissement… Si on continue à ne rien faire, notre fin est assurée. Ce que les scientifiques prédisent depuis plus de trente ans est en train de se produire. Et malgré tout, nous continuons à nous fermer les yeux, à nous boucher les oreilles. Nous allumons le climatiseur, nous démarrons la voiture, nous montons dans un avion, nous mangeons un steak sans sourciller. Comme si l’avenir était assuré. Comme si cette planète allait être, à jamais, le refuge de l’humanité. Mais la planète n’est déjà plus un refuge, et il faut se demander dans quelle mesure on peut encore parler d’humanité…

Derrière les manifestations entourant SLĀV et les discussions entourant Kanata, derrière le geste d’un premier ministre qui ose dénoncer les propos racistes d’une citoyenne et tenir tête à un pays qui ne respecte pas les droits de la personne, il y a justement ce même désir de « refuge » : que le refuge des uns ne soit pas le bagne des autres. Mais aussi : comment parler de la littérature comme refuge quand des milliers de réfugiés meurent de vouloir échapper à encore plus de douleur ? De quel refuge parle-t-on sinon d’un refuge pour les privilégiés ? Et qu’est-ce que ça signifie de défendre la littérature comme refuge en réaction à la dénonciation de cette même littérature comme permission pour l’expression d’un discours violent ? Qu’est-ce qu’on veut gagner ?

La violence envers les femmes n’est pas une exception ; c’est un état de fait. La violence a lieu à ciel ouvert, tout le temps. Des femmes violées ou violentées, dominées de mille et une manières, c’est le lot de la littérature (et des arts en général). C’est facile de violer une femme. Plein d’hommes le font dans la réalité, comme en témoignent les statistiques, et n’en payent jamais le prix. Ainsi, si la littérature doit être un refuge, elle ne l’est certainement pas pour celles qui s’identifient en tant que femmes et qui lisent… Qui aiment lire. Qui veulent continuer à lire. Et qui aimeraient lire autre chose que ça.

Imaginons une littérature qui violerait et truciderait sans cesse les hommes. Imaginons des pages et des pages décrivant des corps identifiés comme masculins couverts d’ecchymoses, tordus de douleur. Imaginons des anus déchirés, des mamelons brûlés, des cuisses lacérées, des yeux au beurre noir, des joues et des lèvres tuméfiées… Imaginons ces corps plongés dans le coma. Imaginons-les incapables ou interdits de parler. Imaginons-les morts. Puis, imaginons ça dans les livres donnés à lire aux adolescents et aux jeunes adultes, systématiquement, dans les établissements d’enseignement. Imaginons que ces livres-là reçoivent des prix, qu’ils sont encensés dans toutes les institutions jugées responsables de définir ce que c’est l’art, ce que c’est la grande littérature. Imaginons surtout que les auteurEs de telles scènes, en les écrivant, ne se sont pas posé la question du sens à leur donner, à ce que ça veut dire de les écrire. Imaginons enfin qu’elles y ont pris plaisir.

J’invite ceux qui crient au refuge littéraire d’imaginer ce que ça peut signifier d’être amené à se faire une culture par l’entremise de scènes qui rappellent sans cesse que notre place est celle de l’être dominé, battu, bâillonné, violé. Quand cet exercice d’imagination aura été fait par ceux qui n’ont lu et vu que des représentations de femmes violentées sexuellement (parce que le contraire n’existe pratiquement pas), alors nous pourrons parler de la littérature comme refuge. Mais d’ici là, ce mot, je le refuse. Pour celles qui vivent et s’identifient en tant que femmes dans notre société, il n’y a pas de refuge.