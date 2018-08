Prêtres pédophiles: la justice du confessionnal

Le Rapport sur les 300 prêtres pédophiles de Philadelphie et leurs victimes ramène une fois encore dans l’actualité une crise de l’Église catholique qui ne semble pas vouloir s’éteindre. Car il y a bien une spécificité catholique des pratiques dénoncées : pratiques de sévices sexuels sur des mineurs par des prêtres, pratiques de « couverture » de ces agissements par les autorités ecclésiastiques.

On a mis en cause, tentant de comprendre ce qui s’est passé, le célibat imposé aux prêtres catholiques. Soit. Mais si on peut alors s’attendre à ce qu’il y ait, malgré l’interdit, des rapports sexuels entre adultes consentants — hétérosexuels ou homosexuels —, ceux qui sont de l’ordre de la pédophilie demeurent à tout le moins étonnants, surtout si on considère leur fréquence. Au point qu’ils ont pu être parfois des pratiques courantes, en tout cas régulières et traversant les années.

D’aucuns ont évoqué une vraisemblable immaturité psychosexuelle de prêtres et de religieux entrés trop jeunes dans des séminaires ou autres institutions semblables. Je laisserai les psychologues en juger s’ils pensent devoir le faire.

Les propos que je présenterai sont, oserai-je écrire, d’ordre théologique en même temps que sociopolitique. D’ordre théologique : le péché d’impureté, comme j’ai appris dans le petit catéchisme de mon enfance — et ce péché couvrait un large spectre de gestes et de comportements —, était d’abord une offense à Dieu. À un Dieu qui voit tout, sait tout, etc., et qui est infiniment juste et sévère, mais aussi infiniment bon et qui pardonne tout. Le pécheur n’a qu’à se confesser pour que son âme retrouve sa blancheur, celle de ce savon qui rendait le blanc plus blanc que blanc ! Sans doute fallait-il avoir le ferme propos de ne pas recommencer, mais puisque Dieu était infiniment bon… Je pense qu’on n’a pas mesuré encore l’horreur des tragédies causées, au cours de siècles de son existence, par le confessionnal — qui, en outre, permettait au confesseur d’entrer dans toutes les chambres… —, mais il ne s’agit pas ici de cela.

Est aussi en cause, et on entre ici dans l’ordre sociopolitique, le maintien par l’Église catholique, parfois affiché, parfois discret, d’un système de justice parallèle — qui fut d’ailleurs, un temps, dominant par rapport au système royal, pensons à l’Inquisition, puis à l’État. Les certificats de baptême ont précédé, chez nous, les actes de naissance qui n’étaient pas obligatoires ; et on a longtemps pensé que le vrai mariage était celui de l’Église et non celui de la mairie — qui d’ailleurs, jusque dans un Québec relativement récent, n’était pas exigé. Alors, pourquoi pas aussi une justice autonome, parallèle, permettant de régler les problèmes « en Église »… comme on peut le faire, pour le linge sale, en famille ?

Cela, certes, n’explique rien. Et surtout, ne justifie rien. Mais peut aider peut-être à comprendre comment cela a pu être et pourquoi cela a pu durer.