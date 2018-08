Lieu de naissance : Allemagne ; statut : pas acceptée

« Mais voyons donc ! Vous parlez un allemand impeccable. Où l’avez-vous appris ? »

La première fois que l’on m’a posé cette question, je n’étais pas très sûre de ce qu’il fallait répondre. Quelle chance que désormais, après plusieurs fois, j’y sois préparée. Il n’y a plus ce sentiment de pétrification, plus cette chaleur soudaine qui s’était toujours emparée de moi dans ce genre de situation. Je dévisage de manière hostile l’individu en face de moi derrière son bureau, assis sur sa grande chaise à roulettes.

« Merci, vous aussi, Monsieur », m’entends-je rétorquer.

Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ. Toute l’Allemagne est un bastion de tolérance et d’ouverture. Toute l’Allemagne ? Non.

Il reste une poignée d’irréductibles pour qui « être Allemand » signifie « s’appeler Hans Müller et rassembler toutes les caractéristiques du phénotype caucasien ». Toute la polémique autour des joueurs de soccer Mesut Özil (qui a quitté l’équipe nationale allemande, se disant victime de racisme) et Ilkay Gündogan a récemment démontré que ce sont finalement plus qu’une poignée de personnes.

Moi aussi, je dénonce très clairement le fait que ces deux sportifs se soient laissé embrigader par le programme politique du président autocrate turc en se laissant prendre en photo aux côtés de Recep Tayyip Erdogan. En tirer des conclusions sur leur loyauté envers la démocratie et la société allemande témoigne d’un profond mépris envers ces enfants nés en terre allemande de pères et de mères qui sont venus des quatre coins du globe en tant que réfugiés, travailleurs migrants et scientifiques et qui ont contribué considérablement à la société et à l’économie allemandes.

Les Hans, Gerhard et Lieselotte sur les tribunes du stade, sur les médias sociaux, dans les rues de Dresde, dans le bar d’à côté, instrumentalisent la politique pour pouvoir exprimer leur dégoût et leur refus des Mohamed, Zoraya et Özlem, qui excellèrent dans tous les domaines pensables au sein de la société allemande.

Avoir des parents de descendance étrangère dans l’Allemagne d’aujourd’hui va de pair avec discrimination, méfiance et stigmatisation. Sous le mot-clic #MeTwo sur les médias sociaux, ces personnes turques marginalisées lèvent la voix et décrivent toutes les humiliations qu’elles doivent subir à l’école, dans le bus, dans leur recherche de travail et d’appartement.

L’homme sourit : « Ha ! Ha ! Vous êtes drôle, je suis Allemand, moi. » « Moi aussi », j’affirme. « Si vous le dites… » murmure-t-il, et il me glisse finalement la fiche personnelle à remplir.

Je dois sourire : « Lieu de naissance ».

Quand je prends le stylo, c’est avec la plus grande satisfaction que j’écris : « Wiesbaden, Allemagne ».

Lieu de naissance : Allemagne ; statut : pas acceptée