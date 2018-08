Acadie: une péninsule, une ville!

Le 15 août est la fête nationale des Acadiens. Personne ne peut remettre en doute l’importante vitalité de ce peuple qui, malgré les blessures de l’histoire et la déportation, continue envers et contre tous de vivre en français et de célébrer sa différence. La vivacité de la culture acadienne se manifeste également à travers ces artistes que nous avons la chance de découvrir au Québec.

Toutefois, nous pouvons nous questionner sur l’unité politique des Acadiens. Comme observateurs externes, il nous est toujours apparu navrant qu’il n’y ait pas politiquement une institution forte qui puisse représenter les Acadiens, particulièrement ceux de la péninsule acadienne.

Serait-il possible pour les Acadiens de la péninsule de s’unifier pour former une seule ville ou entité administrative pour l’ensemble des habitants ? L’idée n’est pas nouvelle et fut soulevée par le passé ; néanmoins, il semble que le projet ne se soit jamais articulé concrètement.

Cette ville francophone serait la quatrième en importance au Nouveau-Brunswick avec 50 000 habitants et deviendrait, dans les faits, la ville à majorité francophone hors Québec la plus importante en Amérique du Nord. Ultimement, il n’y a aucun obstacle administratif en droit canadien qui rend ce projet impossible. La question épineuse est politique. En fait, il n’est jamais évident de convaincre des villes de se saborder afin de créer une entité plus grande. Dans le cas de la péninsule acadienne, chaque ville a son caractère particulier et son histoire.

Notre expérience malheureuse avec les fusions au Québec prouve que la volonté fusionniste, pour être durable, doit venir de la base. Ce sont les habitants de la péninsule qui doivent vouloir ce projet et solliciter leurs élus locaux à cet effet. Espérer passivement une action des autorités provinciales ne mène qu’à un cul-de-sac. Les gouvernements agissent la majorité du temps en réaction à la volonté populaire. Fusionner par la force est encore plus désastreux comme processus. Il suffit de se souvenir de tout le cafouillage ayant entouré les défusions au Québec et son coût politique et économique.

En décembre 2013, la ville de Tracadie-Sheila et ses 18 districts de services locaux ont fusionné afin de devenir la plus grande ville de la péninsule et, en mai 2014, des élections ont eu lieu dans la nouvelle ville unifiée. Il s’agit là d’un premier pas, qui montre qu’il semble y avoir un potentiel d’unification. Ce processus, toutefois, fut difficile et requerra une grande volonté politique. Dans tous les cas, il faut faire face au confort du statu quo.

Si les Acadiens parvenaient à créer dans la péninsule acadienne une grande ville, qui pourrait d’ailleurs posséder un certain nombre d’arrondissements étant donné qu’il s’agit d’un grand territoire avec des besoins divers, cela enverrait un signal extrêmement fort.

Le fait qu’une personne pourrait parler pour les 50 000 Acadiens de la péninsule serait un puissant outil d’affirmation politique et culturel. Ça permettrait certainement aux Acadiens d’avoir un pouvoir d’influence plus grand au sein du Nouveau-Brunswick et du Canada. On n’a qu’à penser à Québec. Le poids politique du maire de Québec a décuplé après la création de la nouvelle ville de Québec fusionnée en 2002. On peut d’ailleurs se demander si la ville de Québec serait autant un succès si ses assises institutionnelles n’avaient pas été ainsi renforcées par la fusion.

Un tel projet de fusion appartient aux Acadiens mais, comme Québécois, nous croyons qu’il serait bénéfique non seulement pour les Acadiens eux-mêmes, mais pour la vitalité du français en Amérique. Il permettrait aux Acadiens de récupérer, du moins en partie, un poids politique que le Grand Dérangement de 1755 leur a injustement retiré.