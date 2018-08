Paul Gérin-Lajoie: un politique authentique et un idéal inspiré à une nouvelle génération

Paul Gérin-Lajoie aura été l’un des hommes politiques les plus authentiques du Québec moderne. Un homme en qui on aura eu confiance depuis sa première élection en 1960.

Il n’a jamais trompé ni déçu tous ceux qui lui avaient fait confiance et qui, dans sa suite, ont appuyé son engagement en faveur de l’éducation comme force libératrice des préjugés, de la bêtise et de la pauvreté.

On a tellement connu de politiciens qui sont venus à la vie publique pour se satisfaire eux-mêmes ou pour cultiver leur ego, plutôt que de véritablement contribuer à l’amélioration de nos conditions de vie commune, qu’il vaut la peine de souligner l’apport d’un homme comme Gérin-Lajoie, qui demeura intègre et n’a jamais cessé de se dévouer à la cause de l’éducation et de la culture, et ce, jusqu’à 98 ans, bien après avoir démissionné comme député en 1969. Il est certainement un être hors du commun.

On a tellement vu de ces politiciens qui, après avoir fait la leçon du désintéressement pendant leur mandat, n’ont d’autres priorités, après leur retour à la vie privée, que de vouloir profiter de leur nom ou d’exploiter les réseaux qu’ils se sont créés pendant leurs années de vie publique. Il y en a beaucoup, de ces émules, c’est certain, et il est facile de les reconnaître. Mais la politique, ça peut aussi être noble, rester propre et être salvateur. Il n’est pas vrai que toute la politique est sale et veule. À travers ce magma, il y a des lueurs de vérité et de probité. Paul Gérin-Lajoie est resté égal à son engagement d’origine et l’a toujours servi avec dignité et intégrité, autant ici, au pays, qu’en Afrique par la fondation qu’il a mise sur pied et partout où sa voix pouvait porter.

Paul Gérin-Lajoie est le héraut d’un engagement public exemplaire et le modèle à citer. Il est un exemple probant pour contrer le cynisme de notre temps et servir d’inspiration aux nouvelles générations.

J’aurai eu la chance de le connaître en 1963, à l’époque du projet de loi 60 qui proposait de créer un ministère de l’Éducation au Québec et de laïciser la gestion de l’enseignement. Depuis 1875, le système d’éducation était devenu l’apanage de l’Église, qui s’en était emparée après la défaite du premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. C’est ce dernier qui avait créé le premier ministère de l’Instruction publique en 1868, juste après la Confédération de 1867. Chauveau, un homme de lettres, avait assumé personnellement le poste de ministre de l’Instruction parce qu’il jugeait que c’était pour l’heur l’initiative la plus urgente du premier gouvernement du Québec.

Chauveau croyait en l’éducation comme force de libération des esprits, comme occasion de s’ouvrir sur le monde et de se défaire de l’ignorance dans laquelle trop de ses compatriotes se trouvaient. Paul Gérin-Lajoie a repris le flambeau, près de 100 ans plus tard, pour permettre au Québec moderne de rattraper son retard et de mieux mettre à profit toutes ses ressources humaines.

Un idéal

Mais ce qu’il a aussi fait de remarquable, c’est d’avoir transmis un idéal à toute une nouvelle génération de jeunes qui faisaient alors leurs premières classes dans l’action publique étudiante. Il a suscité l’émergence d’un groupe de jeunes leaders étudiants, et sa détermination à réformer le système les a poussés à défendre plus que leur intérêt personnel et à s’engager directement à améliorer la condition générale de toute une société. Les Bernard Landry, Pierre Marois, Michel Vaillancourt, Serge Ménard, Robert Gratton, Achille Tassé, Chantal Gagnon, Denise Bombardier, Michael McAndrew, Michel Pelletier, Denis de Belleval et plusieurs autres étaient inspirés par l’action énergique et révolutionnaire de Paul Gérin-Lajoie. Lui mordait le fer, nous, nous ébranlions les certitudes.

Le 2 juin dernier est décédé dans l’anonymat le Dr Jacques Mackay, président en 1962 du Mouvement laïque de langue française, un groupement formé de têtes fortes comme Jacques Godbout, Yvette Beaumans, Camille Laurin… qui intervenaient aussi sur la place publique dans ce grand débat sur l’éducation qui cherchait à redéfinir les bases du cadre social du Québec pour les ajuster aux besoins de la liberté de pensée.

Il est triste de constater l’absence de tout témoignage public de reconnaissance au Dr Jacques Mackay quand notre devise est toujours « Je me souviens ».

Le legs de Paul Gérin-Lajoie nous appartient et il est loin d’être clos : 53 % des Québécois seraient des analphabètes fonctionnels, dont 20 % ne savent ni lire ni écrire n’ayant aucun accès direct aux ressources écrites de l’intelligence ou de la science, et ne sont même pas en mesure de remplir le formulaire d’obtention du permis de conduire ! Le flambeau est là : qui prendra vraiment la torche pour libérer les esprits de l’ignorance, de l’à-peu-près et du « t’sé ben » ? Une plaie béante dans notre fierté nationale, un signe distinctif d’une société qui vit très bien avec sa honte et qui n’a d’autre choix que de se rattraper.

Paul Gérin-Lajoie n’a jamais baissé les bras ; lui, comme P.-J.-O. Chauveau, nous rappelle constamment que l’éducation est la mère de toutes les libertés. Si seulement ses funérailles nationales pouvaient servir de réveil à ceux qui nous gouvernent et sombrent dans l’indifférence tranquille.