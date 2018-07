«Que les moralistes nous laissent tranquilles!»

Je ne reviendrai pas ici sur les récents événements autour des deux productions annulées, SLĀV et Kanata ; elles ont occupé assez de place dans les médias pour éviter de résumer les faits. Je propose plutôt ici une lecture historique (et « québécoise ») des rapports entre l’art et la morale, espérant ainsi éclairer le débat.

Je dis la morale : prenons ce mot au sens très large d’un ensemble de valeurs appartenant à un groupe qui peut être défini de diverses manières (ethnie, orientation politique, religieuse, etc.). Et la question, on le sait, est de déterminer jusqu’à quel point, ou encore comment, la morale peut avoir sur l’art un certain pouvoir.

Prenons le cas de la morale religieuse, qui a traversé toute l’histoire de la littérature au Québec, du XIXe siècle jusqu’à la Révolution tranquille, et même après, si l’on se rappelle Les fées ont soif de Denise Boucher. Ces rapports entre morale et art peuvent, je crois, nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd’hui.

Dans l’histoire littéraire, les abbés Casgrain, Groulx, Roy l’ont répété sans cesse : notre littérature sera catholique, car notre peuple est catholique, et la littérature est la traduction de l’âme du peuple. Le censeur est dès lors dans son bon droit de corriger le créateur pour deux raisons, existentielle et sociale. Existentielle, parce que nous naissons tous affligés du péché originel (c’est-à-dire de la propension au mal ou à l’errance) ; et social, parce que l’art doit refléter la nation. Pour ces deux raisons, le créateur peut « pousser croche » et il est alors permis, voire nécessaire de le redresser.

Ce qui se passe avec les deux productions de Lepage est exactement la même chose. Noirs et Autochtones réclament que l’art reflète le réel et, à cette fin, ils estiment que Lepage a péché, a « poussé croche ».

Le problème nouveau, ici, c’est qu’ils ont raison, contrairement au clergé.

L’Église « avait aussi raison », mais en se fondant sur une croyance qui, on l’a bien vu depuis, s’est considérablement désagrégée. Par contre, ce n’est pas une croyance que de dire que les Noirs et les Autochtones ont été exclus de leur propre histoire, tout comme les femmes, d’ailleurs, qui peinent encore à se la réapproprier.

Mais là où ils ont tort, c’est qu’ils souhaitent infléchir l’art en amont, ou pire encore, infléchir le processus créateur.

Sauf dans des cas extrêmes (d’ordre judiciaire, par exemple), je crois qu’il faut laisser l’art tranquille, laisser l’art faire ses bons coups et ses erreurs. Lepage a eu « historiquement » tort ? Que l’on dénonce sa pièce, mais qu’on laisse l’artiste en paix. Que l’on refuse d’y assister, tout simplement, et que l’on vilipende l’oeuvre. Cela devrait suffire pour que les créateurs, qui sont des personnes généralement intelligentes, s’en avisent à l’occasion d’une future création.

Nous sommes ici en face d’une situation de censure très grave. Car la censure, ce n’est pas uniquement ce que l’on pense (c’est-à-dire des cas singuliers), mais surtout ce qui nous pense. Il est à craindre, dans le cas présent, que les créateurs « soient pensés », si je puis dire, qu’ils « soient agis » par la morale, qui dépasse ce cas singulier et qui devient un comportement généralisé ; et leurs oeuvres seront alors le résultat de cette censure intériorisée. Qui souhaiterait une telle chose ?

Durant les années 1920, l’un des défenseurs de l’autonomie de l’art a été le grand critique Louis Dantin. Et, au cours d’une polémique sur la question, il écrit : « Il ne s’agit pas de savoir si la morale est au-dessus de l’art, si elle a la mission de le guider, de le régenter, de le soumettre à la censure ; si l’artiste est tenu de la servir, en lui sacrifiant au besoin ses conceptions les plus brillantes […]. Je n’ai voulu ni fait cette enquête ; je la laisse à débattre aux moralistes. Mais par contre, de grâce, quand il s’agit de définir et de délimiter le beau, que les moralistes nous laissent tranquilles. »