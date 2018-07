N’oublions pas le sud du Québec

Alors que l’intention du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs de concentrer les nouvelles aires protégées dans le nord du Québec est dénoncée, à juste titre, par la Société pour la nature et les parcs (SNAP), le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) tient à rappeler au gouvernement qu’il est essentiel d’investir en conservation volontaire. En effet, les terres privées sont nombreuses et coûteuses dans le sud du Québec, ce qui complique la création d’aires protégées. Cependant, la conservation volontaire offre des mécanismes adaptés au contexte de cette région, et les organismes de conservation de la province ont développé l’expertise nécessaire pour y arriver.

Le sud du Québec, où se concentre la majeure partie de la population, regorge de milieux naturels exceptionnels, qui abritent 66 % des espèces menacées ou vulnérables de la province. Cette diversité offre des services écosystémiques essentiels à la vie, tels que la régulation du climat, la purification de l’eau et de l’air, l’approvisionnement en ressources et nourriture, l’atténuation des impacts des changements climatiques et la diminution du risque d’inondation. La protection des milieux naturels dans les régions densément peuplées permet de maintenir ces services en plus de soutenir le développement économique des régions, d’offrir des lieux de proximité pour l’épanouissement des individus et d’assurer la connectivité entre les milieux naturels à travers la province et au-delà des frontières.

En faire davantage

66 % Proportion des espèces menacées ou vulnérables habitant le sud du Québec

Pour conserver les milieux naturels de la province efficacement, des actions doivent être menées tant en terres publiques qu’en terres privées, là où les pouvoirs de l’État sont plus restreints et où les enjeux d’occupation du territoire ne cessent de s’accentuer. La conservation volontaire est un outil incontournable pour y arriver. Les organismes de conservation ont développé, grâce aux années passées sur le terrain, des approches innovantes en collaboration avec des acteurs diversifiés. Ils sont donc des alliés naturels et essentiels des instances gouvernementales.

C’est pourquoi les 15 millions de dollars récemment octroyés à Conservation de la nature Canada par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour soutenir des projets d’acquisition sont un pas dans la bonne direction. Rappelons que le Canada et le Québec ont pris des engagements internationaux de protection de 17 % des milieux terrestres et de 10 % des zones maritimes et qu’ils sont encore loin d’avoir atteint leurs objectifs d’ici 2020.

Il est maintenant temps de mettre en place un programme de soutien qui tient compte de la diversité des acteurs de la conservation volontaire et de la complexité des enjeux d’aménagement du territoire. Outre le financement direct des projets d’acquisition, les groupes de conservation ont un urgent besoin de soutien financier afin d’assurer l’intendance de ces aires protégées et de payer les taxes municipales et scolaires de leurs propriétés protégées.

Qui plus est, il serait souhaitable qu’un nouveau programme gouvernemental comprenne des fonds pour soutenir la coordination provinciale des groupes de conservation, comme le fait le RMN depuis 25 ans. Ce soutien permettra la mise en place de bonnes pratiques qui sont essentielles pour l’atteinte des objectifs de conservation à long terme. Aujourd’hui, 226 organismes de conservation, individus et municipalités protègent et gèrent plus de 55 000 hectares de milieux naturels situés en terres privées.

Les organismes de conservation du Québec sont prêts à travailler en partenariat avec le gouvernement pour établir les assises d’un mode de financement souple et fonctionnel qui s’adressera à tout le mouvement de la conservation en terres privées afin d’en assurer la pérennité et l’efficacité. Nous souhaitons que ce programme puisse représenter l’hétérogénéité des groupes de conservation du Québec, qui cheminent tous vers un objectif commun de protection du territoire pour les générations futures.