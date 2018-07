Donald Trump et nous

C’est entendu, les États-Unis sont un empire ; mais l’empire américain souffre présentement d’un déficit de puissance dû essentiellement à son déclin industriel…

C’est l’habileté tactique de Donald Trump à avoir su canaliser, à son avantage, les aspirations des victimes de la mondialisation de l’économie américaine, laquelle a entraîné la destruction d’environ dix millions d’emplois manufacturiers directs, et du double indirectement ! Ce sont donc ces 30 millions d’ouvriers américains, sacrifiés par leurs propres employeurs américains, qui constituent la base électorale de Donald Trump. Et c’est sur sa capacité de répondre aux aspirations de la classe ouvrière américaine que se jouent la réputation et l’avenir de sa présidence.

Le mérite de Trump, c’est d’avoir compris que le libre-échange, longtemps profitable aux États-Unis, était désormais contre-productif puisqu’il minait progressivement la puissance industrielle, commerciale et financière de l’empire américain. Son audace sans nom — son effronterie en quelque sorte —, c’est d’avoir abandonné sans état d’âme la cause du libre-échange, puis d’avoir embrassé dans l’enthousiasme un néoprotectionnisme brutal, sans compromis…

Par le passé, le gouvernement américain avait laissé l’économie américaine se mondialiser sous la pression insistante des multinationales américaines, et voilà que maintenant, avec Trump, il fait volte-face en exerçant à son tour une forte pression sur ces mêmes multinationales américaines afin qu’elles rapatrient leurs opérations manufacturières sur le territoire national. Cette réindustrialisation aux forceps pourrait très bien réussir puisqu’elle s’accompagne de très généreuses baisses d’impôts pour les entreprises.

Un tel succès aurait comme avantages, d’une part, d’enrayer le déficit chronique de la balance commerciale des États-Unis et, d’autre part, de répondre aux aspirations légitimes des couches populaires américaines qui espèrent retrouver la prospérité qu’elles avaient connue à l’époque des Trente Glorieuses !

Si la Chine, qui avait été conquise, dépecée et spoliée par les impérialistes occidentaux et japonais, a pu effectuer une prodigieuse renaissance qui l’a portée aux premières loges de la puissance économique mondiale, pourquoi alors les États-Unis, à l’instar de sa rivale chinoise, ne pourraient-ils pas eux aussi retrouver leur puissance perdue ?

Quant à nous, Québécois, dont l’économie s’est aussi mondialisée au prix exorbitant de 200 000 emplois industriels supprimés, nous pourrions tirer profit du changement d’orientation économique de notre puissant voisin et rompre avec notre habitude séculaire de copier, d’imiter et de plagier notre grand frère américain. Grâce à cet espace de liberté qu’on se donnerait, nous pourrions penser notre propre redressement industriel sur un modèle authentiquement québécois axé sur nos intérêts nationaux, sur la nécessité de transformer nos richesses naturelles chez nous, sur notre savoir-faire industriel et sur nos valeurs de collaboration, de solidarité et de partage dans le cadre d’une économie mixte. Tout le contraire du modèle capitaliste américain pur et dur…

Finalement, Trump, malgré son évidente démesure, ses décisions contradictoires et ses déclarations outrageantes, ne nous aurait-il pas rendu un fier service ? Celui d’être nous-mêmes, c’est-à-dire autonomes, créatifs et responsables quant à notre destin national.