Visa le noir, tua le blanc

Réplique au texte d’Alexis Tétreault, publié sur les plateformes numériques du Devoir le 14 juillet 2018

« La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » — Françoise Giroud

Je brise moi aussi mon silence refoulé dans l’optique de mettre un peu de lumière sur un débat qui tourne en rond depuis trop longtemps. Avec son texte « Quand l’essentialisme devient un humanisme » du 14 juillet dernier, monsieur Tétreault prend comme élément déclencheur la collation des grades des diplômés LGBTQ+ de l’Université McGill. Son texte est mon propre élément déclencheur, et à cela s’ajoutent bien évidemment les oeillères que l’on s’est mises par rapport à SLĀV.

Je comprends les inquiétudes de monsieur Tétreault et de toutes les personnes s’étant portées à la défense de SLĀV. À première vue, il paraît en effet contre-intuitif, sinon ridicule que des groupes antiracistes ou inclusifs basent leurs revendications sur des caractéristiques qu’ils cherchent justement à endiguer. Par exemple, on reproche aux communautés noires de discriminer selon la couleur de peau, alors que le combat est d’éliminer cette distinction. On en veut aussi aux LGBTQ+ d’exiger des événements pour eux ainsi qu’une meilleure représentation, alors que ces personnes cherchent à supprimer les différences basées sur le genre, le sexe et l’orientation sexuelle. Oui, monsieur Tétreault, je comprends votre désarroi.

Mais il s’agit bien là d’une incompréhension candide, qui n’a pas cherché à s’informer au-delà des médias, au-delà de notre situation d’individu privilégié. Je suis moi-même quelqu’un qui se définit comme un homme, ma peau est claire, je suis principalement intéressé, malgré moi, aux personnes du sexe opposé. A priori, donc, il m’est bien difficile de vivre une quelconque forme de discrimination. La seule que je vis est d’ordre réellement objectif, celle qu’on cherche à instaurer ; si je ne suis pas accepté pour un emploi, c’est que je n’ai pas les compétences requises, pas parce que mon employeur potentiel avait des préjugés négatifs à mon égard.

Or, je m’exprime ici en tant qu’allié ; cette personne qui ne vit pas de discrimination, mais qui a décidé de comprendre la situation de ceux et celles qui en vivent. Quand, tous les jours, la société vous rappelle que vous n’êtes pas dominant, que vous n’avez pas certains privilèges informels, que vous n’êtes pas « normal », je conçois bien qu’au bout du compte, on puisse s’en lasser. Quand, chaque jour, on vous lance un commentaire misogyne dans la rue, on vous fait une blague sur les « fifs » ou on vous lance un regard de dégoût ou de méfiance à cause de préjugés par rapport à des gens de votre couleur de peau, je comprends parfaitement que cela devienne un facteur déterminant dans votre personnalité et vos revendications.

Pour un Blanc, pour un homme, pour un hétéro, donc, il est facile de s’ériger à l’encontre des quotas et autres moyens pour paliers les inégalités. Il est facile de dire que c’est raciste d’exiger qu’on prenne en compte la couleur de peau d’un individu pour jouer un rôle, que c’est sexiste de considérer le genre d’une personne en sus de ses compétences, ou encore que c’est discriminatoire d’organiser des événements réservés aux membres d’une communauté minoritaire ; c’est bien facile de crier au meurtre quand on n’est jamais victime.

Monsieur Tétreault dit qu’« on en vient à considérer un individu par ses aspects biologiques et non pas par son caractère ou par la fonction qu’il occupe dans son milieu ». Le problème est que la société s’en charge déjà, de cette distinction basée sur les aspects biologiques. De fait, alors que, dans la vie quotidienne, on refuse de voir les inégalités et les discriminations — parce qu’elles sont subtiles et insidieuses —, on déplore que ces mêmes victimes de discrimination en soient la cause lorsqu’elles s’offusquent et demandent à être plus visibles, plus présentes. Il s’agit bien là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de viser le noir, tuer le blanc — ou bien l’inverse, en l’occurrence. Exiger une représentation paritaire en politique n’est pas sexiste ; elle le sera lorsqu’il n’y aura aucune différence de traitement entre les hommes, les femmes, ou peu importe la manière dont l’individu a décidé de se considérer. Exiger une diversité de couleur de peau n’est pas raciste ; ce le sera lorsque plus personne ne prendra en compte ce facteur inconsciemment pour forger un jugement sur un individu.

En outre, il est facile de reprocher aux autres d’avoir une paille dans l’oeil, que ce soit la communauté noire, qui exige des actrices noires dans SLĀV (oh ! les antiracistes sont racistes !), ou la communauté LGBTQ+, qui demande une collation des grades pour elle-même (oh ! les inclusifs sont exclusifs !). Cependant, il serait bien, en tant que société, que l’on s’acharne plutôt sur la poutre que nous avons dans nos propres yeux en ce qui concerne la discrimination en tout genre.