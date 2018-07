J’aurais voulu entendre et voir SLĀV. Mais on m’en a empêché, moi et plusieurs milliers de spectateurs (la salle du TNM — environ 700 places — affichait presque complet pour la totalité des quelque dix représentations annulées). Je déplore la décision du FIJM, et je n’arrive pas à me débarrasser de l’impression qu’elle m’a laissée d’un désolant manque de courage. À mon avis, le Festival n’avait pas à s’excuser qu’un spectacle qu’il produit puisse blesser des individus ou des groupes : il ne pouvait pas aller plus loin qu’un témoignage de compréhension à leur endroit. Toute manifestation artistique peut choquer et le producteur aurait dû laisser les personnes qui le désiraient se faire une tête sur la proposition des artistes. Le FIJM aurait aussi pu continuer d’assurer la sécurité de ces personnes si des manifestants opposés à la tenue des représentations avaient adopté une attitude violente. (Ils auraient ainsi desservi leur propre cause : on ne proteste pas contre une évocation de la violence de l’esclavagisme en pratiquant une autre violence.)

Je voulais voir et entendre SLĀV pour comparer le spectacle aux deux communiqués promotionnels produits par le FIJM et le TNM. L’un parlait « de chants traditionnels » non pas seulement « afro-américains », mais aussi « serbes, bulgares et métis », pour traiter de l’esclavage « depuis ses origines antiques » « jusqu’à sa forme moderne ». L’autre évoquait « une odyssée théâtrale » à travers « les chants traditionnels afro-américains, des champs de coton aux chantiers de chemins de fer, des chants d’esclaves aux chansons de prisonniers ». Il me semblait, à la lecture de ces communiqués, que l’on débordait du seul cas de l’esclavage subi par les Afro-Américains (de quelles nationalité ou origine ethnique étaient donc ces travailleurs forcés à construire tel chemin de fer au Canada ?), et que cette perspective plus large pouvait donc constituer une justification de l’emploi d’une distribution « multicolore » pour le spectacle. Si tant est qu’il faille invoquer une telle justification…

Mais je voulais assister à SLĀV surtout pour entendre et voir comment les concepteurs et interprètes traitaient ce thème, pour jouir de leur art, de leur manière. Pour, enfin peut-être, entendre Betty Bonifassi dans de meilleures conditions acoustiques que le tour de chant sur un thème similaire présenté il y a quelques années au Club Soda par le même FIJM. Pour peut-être découvrir une autre facette de la sensibilité de Robert Lepage, si particulière par les moyens qu’il met en oeuvre.

Je ne voulais surtout pas entendre et voir SLĀV avec la notion « d’appropriation culturelle » accrochée au-dessus de ma tête, obscurcissant mon regard et conditionnant ma disponibilité. Je préférerais entendre quelques philosophes, sociologues, anthropologues, discuter de celle-ci, en la mettant en regard avec d’autres notions si proches, comme celles d’acculturation et d’identité, ou comme celle de « contenu de vérité dans l’oeuvre d’art » (Wahrheitsgehalt). Je respecte le travail de ces personnes dont c’est le travail de faire de l’ordre dans les idées et d’essayer de s’approcher d’une formulation la plus vraie possible, la plus proche de la réalité. Le débat actuel me semble encore trop empêtré dans les sentiments et les outrances pour produire une réflexion convaincante à propos de ces mots. Dans cette confusion, on pourrait même, absurdement, aller jusqu’à affirmer que seuls des Noirs animistes et se servant d’instruments traditionnels africains et de certains langages musicaux anciens de ce continent auraient le ton juste dans cette histoire, libérés qu’ils seraient enfin de l’acculturation des O lord ! chrétiens accompagnés par de très européens accords parfaits majeurs de guitare…

Un philosophe que j’aime bien, Étienne Gilson, écrivait en 1963 : « Il arrive que ce que nous cherchons dans une belle oeuvre n’en est pas la beauté, mais le sens et les suggestions ou les leçons qu’elle comporte. Rien n’est plus légitime, pourvu qu’on n’en prenne pas le sens pour la beauté. Les oeuvres d’art peuvent être religieuses, patriotiques, morales ou tout ce que l’on voudra d’autre, mais l’art lui-même qu’elles utilisent à ces fins et, comme on dit, qu’on “met au service” de ces causes, leur reste essentiellement étranger. » Il me semble qu’une partie de la confusion actuelle dans le débat autour de SLĀV résulte du fait que l’on veut obliger l’artiste créateur et interprète à « faire vrai » ou à « faire le bien » plutôt qu’à « faire beau ».

C’est donc surtout pour cela que je voulais voir et entendre SLĀV. Je n’allais pas assister à une conférence sur l’esclavagisme ni à un sermon. Je n’attendais pas, bien sûr, l’oeuvre suprême sur le sujet, mais je voulais plutôt concentrer mon attention, encore une fois, sur la manière, sur l’art que les deux artistes avaient déployé en traitant de ce sujet. Et j’aurais peut-être aimé participer en parallèle à quelque « conversation », où sentiments et raison de tout un chacun auraient pu s’exprimer, pour peut-être enfin se réconcilier autour de faits réels, donnant ainsi un peu de nuances aux notions complexes qui ont été lancées dans le débat.

Mais quel producteur aura donc maintenant le courage d’offrir ce spectacle à mon entière disponibilité, et à ceux et celles que le FIJM a frustrés ?