Je suis Betty

J’ai eu la chance de rencontrer Betty Bonifassi alors qu’elle portait par sa voix puissante et chaude les rythmes irrésistibles de DJ Champion. Je suis allé l’entendre aussi souvent que possible depuis et ai suivi son parcours artistique avec intérêt, curieux de découvrir comment cette voix unique et parmi les plus émouvantes qu’il m’ait été donné d’entendre allait faire son chemin dans notre univers culturel.

Lorsque, il y a quelques années, elle nous a confié qu’elle avait fait la découverte d’un corpus bouleversant et quasiment oublié de chants d’esclaves, j’ai pensé qu’elle avait enfin trouvé un répertoire à la mesure de son talent et de cette voix capable de fendre l’âme. Chaque fois que nous l’avons revue par la suite, elle nous confiait à la fois son enthousiasme pour ce projet et la difficulté de poursuivre son travail de recherche et d’interprétation sans en avoir les moyens. Elle faisait alors des spectacles ici et là avec un petit ensemble pour faire connaître ce travail et tenter de trouver des appuis pour la réalisation des enregistrements. Lorsque j’ai vu sur la marquise du TNM en juin qu’elle collaborait avec Robert Lepage à un spectacle à partir de son travail, j’ai pensé qu’elle avait enfin trouvé celui qui pouvait l’aider à mettre son projet au monde.

Comme la plupart des gens, je n’ai pas vu le spectacle et ne peux me prononcer ni sur la qualité de l’ensemble ni sur la controverse. Je regrette cependant que cette démarche honnête et généreuse d’une artiste se heurte à des positions qui me semblent improductives sur les véritables enjeux.

Les combats contre l’injustice, l’intolérance, les inégalités sont l’affaire de toutes les forces progressistes qu’on peut mobiliser. Plus près de cette affaire, et sans oublier tout ce qui reste à faire pour combattre toutes les violences qui nous entourent, l’abolition de l’esclavage aux États-Unis au temps de Lincoln, puis la lutte pour les droits civiques au temps de Martin Luther King n’auraient pu trouver suffisamment de force pour provoquer de véritables changements sans une large mobilisation des forces progressistes sans égard à leur origine.

Lorsque Betty fait revivre par sa voix les chants d’esclaves noirs américains, c’est pour moi comme lorsque John Kennedy a dit qu’il était Berlinois au lendemain du blocus soviétique. Pour que ce monde ait un sens et que la solidarité reste possible, il faut pouvoir écouter Betty nous dire à sa manière « je suis une esclave noire ». Et, malheureusement, il faut aussi affirmer que « nous sommes Betty », des artistes inquiets d’une forme nouvelle de censure.