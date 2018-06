Deux erreurs au sujet d'André Pratte et du cannabis

Dans sa chronique intitulée « La culture du pot », publiée le 22 juin, Christian Rioux commet à mon sujet deux erreurs que j’aimerais corriger. D’abord, il écrit que je suis « peu connu pour [mon] humour ». J’admets sans difficulté que la nature m’a affublé d’un air bête, mais cela ne signifie pas que je n’ai pas le sens de l’humour. En réalité, mes amis (oui, j’en ai !) vous diront que, sous cette face à claques, je peux être, à mes heures, presque drôle.

Ensuite, M. Rioux interprète mal mes propos au sujet de la légalisation du cannabis. Après l’adoption par le Sénat du projet de loi C-45, j’ai déclaré aux journalistes pendus à mes lèvres qu’il s’agissait d’un « moment historique ». Le chroniqueur du Devoir comprend que j’ai voulu dire par là qu’« Ottawa viendrait donc de faire franchir un pas de géant à l’humanité » et se demande si, « emporté par l’enthousiasme, notre sénateur n’a pas légèrement devancé la loi pour en fumer du bon ».

Si le chroniqueur s’était informé auprès des services secrets canadiens, il aurait appris que, comme lui, j’ai un faible pour le vin et non le pot. Par ailleurs, son interprétation de mes propos est incorrecte. Quand j’ai parlé de « moment historique », j’ai utilisé le mot « historique » dans le sens que lui donne le Larousse : « Qui est resté célèbre dans l’histoire ou qui mérite de le rester », et ce, bien sûr, en parlant de l’histoire du Canada, non de celle de l’humanité. Je crois vraiment que la fin de la prohibition du cannabis est historique, au même titre que celle de la prohibition de l’alcool le fut. La possession de cannabis est une infraction criminelle au Canada depuis près d’un siècle. Au fil des décennies, des centaines de milliers de Canadiens ont été condamnés et ont hérité d’un dossier criminel pour simple possession de marijuana, ce qui leur a causé toutes sortes de problèmes sur les plans de l’emploi et du tourisme. L’adoption d’une loi mettant fin à cette situation mérite d’être inscrite dans les livres d’histoire.

Christian Rioux s’étonne de ce que les Canadiens se soient engagés avec tant de passion dans le débat sur la légalisation du cannabis alors que la question laisse les Français indifférents. Je ne connais pas la raison de cette indifférence, mais je ne suis pas sûr que le tort soit de ce côté-ci de l’Atlantique. Selon les plus récentes données européennes, 21,5 % des jeunes Français (de 15 à 34 ans) consomment du cannabis, une proportion en hausse et la plus élevée du continent. De toute évidence, la criminalisation de la marijuana n’a pas eu plus d’effet dissuasif en France qu’elle n’en a eu ici. Peut-être les autorités françaises devraient-elles à leur tour envisager un virage « historique » ?

Réponse de Christian Rioux

Cher André Pratte,

Vous vous méprenez en croyant que je suis contre la décriminalisation de la marijuana. D’ailleurs, en France, pour l’essentiel, la possession de cannabis ne sera bientôt plus punie que d’une simple amende qui n’entraînera généralement pas de casier judiciaire. De toute façon, tel n’était pas mon propos. Ce qui m’ennuie dans le pot, c’est la culture qui va avec celui-ci. Celle d’un individualisme forcené auquel vous semblez par ailleurs indifférent. Qu’est-ce qu’une société qui n’a que cette légalisation du pot à offrir à sa jeunesse comme « moment historique » ? À ce propos d’ailleurs, l’humilité du journaliste veut qu’il attende un peu avant d’en appeler à l’histoire. Cette dernière ne fourmille-t-elle pas de grands moments dont plus personne ne se souvient ?