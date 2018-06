Comment tuer un quartier

Il faut marcher un soir, après souper, à la belle saison, pour sentir la douceur de vivre dans le faubourg Saint-Michel. Les enfants se pourchassent dans la rue sous l’oeil indifférent des chats qui se baladent comme des princes en territoire conquis, les voisins discutent entre eux à voix basse, par une fenêtre on peut entendre le choc des assiettes que quelqu’un empile dans l’évier. Les maisons plutôt serrées, comme des amis qui se réchauffent, font le coin des rues, qui sont presque des ruelles, empêchant de voir qui va apparaître tout à coup. Ici, la proximité n’est pas une promiscuité gênante ; ici vit une communauté. Par moments, on se croirait dans un quartier populaire en Italie.

Dans ce quadrilatère à l’ouest de la côte de Sillery, sur environ 300 mètres, qui va de la rue Louis-A. Bélisle à la rue du Cardinal-Persico, s’entassent une cinquantaine de maisons, une église, un parc, un aréna, un terrain de tennis, un jardin communautaire. Encore plus à l’ouest, juste derrière l’aréna en fait, sont actuellement érigés trois édifices de six étages : les 180 condominiums « Sous les bois ». Dans quelques mois, la population du quartier va plus que doubler. La circulation automobile aussi, évidemment.

Le lundi 11 juin, la Ville a déclaré être « incapable » d’envoyer ce trafic directement sur le chemin Saint-Louis, par une voie qui, pourtant, longe déjà le terrain du collège Jésus-Marie et qui relierait logiquement les condos à cette artère majeure. La Ville prétend qu’« il est maintenant trop tard pour faire autrement ». On a plutôt décidé de percer trois petites rues (des culs-de-sac), histoire d’inonder le quartier de voitures qui, la cause est entendue, lui feront perdre sa tranquillité. Il est aisé de constater à quel point la mauvaise foi règne dans ce dossier. Quand on s’aperçoit qu’on est sur le point de faire une grossière erreur, on s’arrête, on prend un moment pour réfléchir, on écoute les gens qui sont vraiment concernés par le projet, et on s’amende — quand on est honnête. Dans le cas présent, les décideurs semblent ne pas avoir pris le temps de marcher tranquillement dans le faubourg, pour prendre la mesure de ce qui sera bientôt ruiné par leur indifférence.

Dans les faits, ce quartier était jusqu’à présent une zone piétonne. Les rares fois où je m’y suis aventuré en voiture, à l’occasion de détours dans la circulation, je me suis senti comme un chien dans un jeu de quilles. Il est certain qu’un trafic automobile continu, dans un si petit quartier, va causer un tort considérable à ceux et celles qui l’habitent. Déjà, le jardin communautaire a été rasé pour faire place au chantier des condos, et la Ville démolira l’aréna (très fréquenté) l’an prochain… Avec ces bouleversements, le quartier, à coup sûr, perdra son âme. « Au gré de la rigueur suave, quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit », écrivait le poète René Char. Dommage, car il est encore temps de corriger le tir.