Victoire de Ford, ou l'angoisse des francophones en Ontario

La victoire des conservateurs, et de Doug Ford, fait très peur à plusieurs francophones de l’Ontario. Pendant des années, les francophones ont entretenu une relation positive et une certaine lune de miel avec les libéraux, et ceci est terminé. Il faut maintenant repenser l’approche et la stratégie avec le nouveau gouvernement ontarien.

Pour y arriver, les francophones doivent aborder le dossier Ford de quatre façons.

Au départ, il faut chercher à connaître et à comprendre les acteurs clés du bureau du premier ministre de l’Ontario et les conseillers politiques des ministres. Une nouvelle garde arrive, et les francophones ignorent qui sont les personnes influentes dans les rangs conservateurs. On a tellement misé sur les libéraux, et dans une certaine mesure sur les néodémocrates, que l’on a très peu tissé de liens avec les conservateurs. Aujourd’hui, les francophones doivent rattraper le temps perdu rapidement.

Deuxièmement, les francophones doivent s’expliquer et présenter leur place historique en Ontario. Lorsque l’on vient de Toronto ou du sud de l’Ontario, la visibilité francophone n’est pas aussi évidente en comparaison avec d’autres groupes ethniques. De plus, les francophones ont voté en grand nombre pour les candidats libéraux ou néodémocrates, de sorte qu’ils n’ont pas toujours la cote auprès des nouveaux élus. Il faut éviter que les francophones soient considérés comme un groupe ethnique ou culturel comme tous les autres groupes de la province, et cela exige rapidement une intervention auprès des politiciens et des conseillers politiques. Il faut faire l’éducation de ceux-ci en ce qui a trait aux francophones, leur histoire et leurs droits comme communauté de langue officielle.

Troisièmement, il faut que les francophones démontrent leur plus-value économique, et pas uniquement comme entité sociale ou culturelle. Le plus grand défi est de justifier économiquement et juridiquement les coûts des services gouvernementaux en français offerts dans la province. Ne pas faire cette démonstration, c’est laisser l’administration publique effriter la place que les francophones ont su gagner difficilement à travers le temps. Lorsqu’il y a un recul, aussi minime soit-il, il faut le souligner immédiatement de sorte que la roue qui grince reçoive toujours de l’huile. Les francophones ne doivent pas avoir peur de soulever les manquements ou les reculs de façon continue, car la nouvelle garde n’est pas au parfum de toute la réalité francophone et des obligations étatiques ontariennes envers les francophones.

Enfin, les francophones doivent aussi être le pont entre l’Ontario et le reste du Canada, y compris le Québec. Ils doivent démontrer qu’ils sont une nation qui contribue à l’Ontario, mais qui fait aussi partie de l’image et de la réalité canadiennes. La dualité canadienne se perpétue par la présence des francophones de l’Ontario et l’image de cette dernière n’est pas juste provinciale, elle est aussi nationale : les francophones contribuent activement au leadership de l’Ontario au sein du Canada.

Les dirigeants francophones doivent immédiatement prendre le virage et se faire connaître dans les activités politiques des conservateurs, dans les circonscriptions notamment, et commenter publiquement tout projet ou toute initiative gouvernementale qui concerne les francophones. Ces derniers ne doivent pas seulement réagir, mais se montrer proactifs pour être les premiers à expliquer, à décrier, à critiquer et à applaudir les faits et gestes du nouveau gouvernement.

Les deux prochaines années seront difficiles, car les francophones doivent forger des relations avec des acteurs qui sont méconnus et qui méconnaissent dans bien des cas la réalité des francophones. Ceci exige du leadership de la part des dirigeants des associations francophones de tous les secteurs et il faut commencer dès aujourd’hui. Il faut arrêter de chialer entre francophones et chercher plutôt à influencer la nouvelle garde. Les francophones ont été habitués à conduire une voiture GM ; maintenant, ils doivent s’adapter à la voiture Ford, car le moteur de la voiture actuelle va les lâcher très bientôt !