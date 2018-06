Obsolescence romaine

Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, le futur cardinal Ladaria, déclarait la semaine dernière dans L’Osservatore Romano que l’ordination des femmes à la prêtrise était « une impossibilité absolue ». Cela fait partie du dépôt de la foi catholique. « Il est très préoccupant, ajoutait-il, de voir que dans certains pays il y a encore des voix qui mettent en doute le caractère définitif de cette doctrine. »

Je suis de ce nombre.

Les arguments sont connus : le Christ aurait pu choisir des femmes comme apôtres. Il n’a choisi que des hommes. Cette tradition de l’Église est immémoriale et ferme.

L’argumentation laisse évidemment perplexe. Aussi, il fallait, pour assurer la solidité dogmatique de la tradition, proposer un argument tiré de la Bible. On l’a trouvé dans une belle analogie métaphorique, portant paradoxalement sur le mariage.

Poète à ses heures, saint Paul écrit en effet, dans une de ses lettres, que les époux et les épouses sont comme le lien qui unit le Christ à son Église. « […] le mari est le chef de la femme comme le Christ est chef de l’Église. » Autrement dit, l’Église est l’épouse du Christ. Et c’est là qu’intervient le raisonnement théologique. En effet, un prêtre, en tant que « ministre du Christ », est le « représentant du Christ », qui précisément est le chef et l’époux de l’Église. Forcément, une femme ne peut être un époux ! Et donc ne peut être ordonnée prêtre !

Bref, tout ce syllogisme repose sur une métaphore, dont le premier terme repose sur une donnée anthropologique plusieurs fois millénaire selon laquelle « le mari est le chef de la femme ».

Elle a eu la vie dure dans toutes les civilisations. Ce n’est que depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qu’est reconnue officiellement « l’égalité des droits des hommes et des femmes ». Et ce n’est que depuis 1991 que le Code civil du Québec reconnaît que les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations (art. 391).

Autrement dit, dorénavant, le fondement de la métaphore paulinienne sur l’homme « chef de la femme » est aujourd’hui totalement obsolète. Au surplus, en 1965, le concile Vatican a lui-même reconnu que « toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne […] qu’elle soit fondée sur le sexe […] doit être dépassée et éliminée, comme contraire au dessein de Dieu ».

Mais s’agissant de l’accès aux fonctions sacerdotales, Rome s’est arrêtée en chemin, acceptant de facto la discrimination envers les femmes. Allez comprendre.

Cette même semaine dernière, la province ecclésiastique anglicane de Colombie-Britannique élisait la première femme archevêque du Canada. Et depuis 2015, l’évêque anglican de Montréal s’appelle Mary Irwin Gibson !

Aussi bien dire qu’aux yeux du cardinal Ladaria, les anglicans, en plus d’être schismatiques (ça, on le savait), sont maintenant des hérétiques !

Je dois l’être moi aussi !