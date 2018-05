L’évaluation environnementale à la merci des nominations politiques

Le projet de loi C-69, qui régira l’évaluation environnementale au niveau fédéral pour les prochaines années, progresse devant le Parlement dans la plus grande indifférence médiatique malgré l’importance des enjeux qu’il recèle. Un de ces enjeux réside dans le mode de nomination des futurs membres des commissions d’enquête responsables de l’évaluation des grands projets relevant de l’autorité fédérale, comme le récent projet Énergie Est. À l’évidence, ce projet de loi assure une prépondérance du politique dans le choix des commissaires, ce qui apparaît peu compatible avec les exigences d’indépendance de cette fonction.

Selon le projet de loi C-69, le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques du Canada nommerait les membres des commissions d’évaluation des grands projets relevant, en début du processus, de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Quant aux projets énergétiques relevant en partie de la nouvelle Régie canadienne de l’énergie (RCE), de la Commission canadienne de sûreté du nucléaire (CCSN) ou d’un Office des hydrocarbures extracôtiers, comme celui formé avec Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse pour les projets d’exploration dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre fédéral nommerait dans ce cas le président et au moins deux autres membres de la commission (quatre dans le cas des offices extracôtiers).

Dans ces trois cas, un nombre minimal de membres seraient nommés en consultation avec le ministre sectoriel responsable de la RCE, de la CCSN ou des offices extracôtiers à partir de listes proposées par ces organismes généralement perçus comme proches de l’industrie énergétique.

Or, on sait que le gouvernement, dont le ministre fédéral fait partie, n’est pas neutre par rapport aux grands projets. La saga entourant le projet du pipeline Trans Mountain, et le récent soutien financier promis par le gouvernement fédéral qui en fait systématiquement la promotion, n’est que la dernière démonstration d’un tel parti pris, malgré sa légitimité politique.

Indépendance et crédibilité

Or, l’exigence la plus fondamentale pour le succès d’un exercice crédible de consultation et d’évaluation publiques réside dans la confiance du public envers l’impartialité du processus. En plus d’une procédure claire, équitable et prévisible, le mode de nomination des commissaires constitue le fondement de leur indépendance et de leur crédibilité. À l’évidence, le processus de nomination proposé par l’actuel projet de loi C-69 s’écarte de ces exigences de base.

Il ne suffit pas, en effet, que le président d’une commission et ses commissaires soient indépendants de l’instigateur d’un projet, mais il faut qu’ils soient aussi à l’abri de toute possibilité de collusion, de complicité, de partialité culturelle ou professionnelle, voire de partisanerie. Ce n’est pas faire offense à quelque gouvernement que ce soit de reconnaître qu’ils ont des idées précises à l’endroit des projets majeurs, qu’ils les favorisent souvent plus ou moins ouvertement, que des ministres les appuient parfois publiquement alors que les audiences ne sont pas terminées… Mais il faut un contrepoids à cette liberté reconnue au gouvernement d’appuyer légitimement un projet. Et ce contrepoids, c’est la neutralité, l’indépendance et la rigueur du processus d’évaluation environnemental et des commissions d’enquête, qui doivent être à l’abri de tout soupçon.

Cette indépendance s’affirme à deux moments précis. D’abord au moment de la sélection des personnes aptes à devenir commissaires. Et dans un deuxième temps, au moment de nommer ceux ou celles qui seront affectés à l’examen d’un projet précis.

Au Québec, la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement a permis d’élaborer un nouveau processus de sélection des candidats, confié à un comité tripartite qui compte un représentant du public. Dans un deuxième temps, et ce, depuis plus de 40 ans, le choix des commissaires responsables d’un projet particulier n’est pas celui du gouvernement ou du ministre de l’Environnement, mais plutôt celui du président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), un organisme indépendant. Ce dernier choisit parmi les commissaires permanents et dans la liste des commissaires additionnels ceux qui lui semblent les plus aptes à réaliser une consultation publique et un rapport dont la crédibilité sera sans faille.

Qui devrait nommer les membres ?

Selon les dispositions du projet de loi C-69, le ministre et le président de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale auraient le pouvoir de nommer les membres des commissions. Il aurait été préférable de confier cette responsabilité en exclusivité au président de l’Agence. Mais une telle amélioration risquerait de placer l’Agence et les commissions dans des situations délicates. En effet, une commission pourrait en toute légitimité devoir critiquer dans son rapport le cheminement d’un projet alors qu’il était géré par l’Agence avant qu’il n’aboutisse devant une commission. Au Québec, il arrive parfois aux commissions d’enquête du BAPE de relever dans leurs rapports des failles dans les étapes préliminaires du processus d’évaluation, lesquelles relèvent du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Tous conviendront que des commissaires fédéraux nommés par le ministre titulaire de ce ministère ou par le président de l’Agence fédérale seraient mal placés pour critiquer l’institution qui les a nommés.

Or il n’est jamais souhaitable de multiplier les structures étatiques, surtout si elles sont redondantes. Il existe déjà une institution fédérale reconnue pour son indépendance et sa crédibilité, soit le Commissaire à l’environnement, lequel relève du Vérificateur général. Si le Commissaire à l’environnement a toute l’indépendance nécessaire pour s’entourer de spécialistes capables de radiographier avec rigueur les politiques environnementales fédérales, il est assurément tout aussi capable de choisir des personnes aptes à procéder avec compétence et indépendance à un examen dépolitisé des grands projets énergétiques ou autres. C’est de ce côté que les auteurs de C-69 devraient s’orienter pour assurer une crédibilité sans faille au futur processus d’évaluation environnemental que souhaite la population.