Air Canada au service de la propagande chinoise

Plusieurs médias ont sonné l’alarme la semaine passée à la suite de la décision d’Air Canada de désigner Taïwan comme faisant partie de la Chine. Au lieu de répertorier les villes taïwanaises desservies par la compagnie aérienne comme étant à Taïwan (TW), le site de réservations d’Air Canada les inscrit désormais comme étant en Chine (CN). Or, l’idée d’acheter un billet d’avion vers « Taichung, Chine » est aussi absurde que celle de prendre un vol vers « Montréal, États-Unis ». Le changement survient vraisemblablement en réponse à des pressions de la Chine, qui revendique le territoire taïwanais.

Taïwan — officiellement la République de Chine — est un État indépendant dont la population de 23,5 millions d’habitants se concentre sur l’île de Taïwan, au sud de la Chine. État souverain depuis 1912, la République de Chine gouverne Taïwan depuis 1945, année où elle a pris possession de l’ancienne colonie japonaise. Seul bastion restant de la République de Chine après la victoire des communistes et à la création de la République populaire de Chine sur le continent chinois en 1949, Taïwan a maintenu son indépendance et a évolué en une démocratie parmi les plus dynamiques et libérales d’Asie.

Ayant perdu son siège à l’ONU dans les années 1970, la République de Chine (Taïwan) ne bénéficie que d’une reconnaissance internationale officielle limitée. Le Canada, comme la plupart des pays membres de l’ONU, s’abstient d’entretenir des relations diplomatiques formelles avec Taïwan — une exigence de la Chine pour tout pays désirant maintenir des relations diplomatiques avec elle. En réalité, cependant, le Canada ne fait que « prendre note » des revendications chinoises sur Taïwan, sans pour autant les reconnaître comme étant valides. Taïwan continue d’entretenir des relations avec le Canada et plusieurs autres pays, notamment par l’entremise de ses « Bureaux économiques et culturels de Taipei », ambassades de fait de Taïwan.

Le poids d’un nom

Puisque l’appellation « République de Chine » porte à confusion sur la scène internationale et qu’elle rappelle la sombre époque du régime totalitaire et quasi colonial des Chiang, plusieurs ont voulu rectifier le nom du pays en faveur de « Taïwan ». Cependant, le gouvernement chinois a clairement indiqué que tout changement en ce sens serait interprété comme une déclaration d’indépendance formelle et se solderait par une intervention militaire. Au cours des dernières décennies, le défi des dirigeants taïwanais a été de décoloniser l’île et d’acquérir une certaine mesure de reconnaissance internationale en tant que « Taïwan », sans pour autant changer son titre officiel.

La Chine, quant à elle, tente de contrer ces mesures en faisant pression sur les nations et les entreprises étrangères pour qu’elles réduisent la visibilité de Taïwan sur la scène internationale, sous peine d’appels au boycottage ou de sanctions économiques.

En diffusant son irrédentisme sur la scène internationale, la Chine tente de représenter Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et de dépeindre le refus des Taïwanais de se faire absorber par la Chine comme une atteinte à sa souveraineté, voire un acte de sécession. La réalité est tout autre : Taïwan est déjà administré de façon entièrement indépendante et n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine — la Chine. Chose certaine, la Chine n’exerce aucun contrôle formel sur Taïwan, sauf par ses menaces d’invasion et son influence économique externe. Il n’est donc pas question de sécession, mais bien d’annexion.

Quoi qu’en dise le gouvernement chinois, le statut international de Taïwan demeure, au mieux ou au pire (selon les perspectives), indéterminé. En acceptant de se plier aux exigences de la Chine et en l’aidant à diffuser ses revendications, les entreprises comme Air Canada dévient du statu quo, prennent un parti clair — celui de la Chine — et se transforment ainsi en agents internationaux de propagande chinoise.

Il est impératif que nous résistions à ces demandes de la Chine, que la Maison-Blanche a correctement qualifiées de « bêtises orwelliennes ». Sinon, nous donnons crédibilité et réalisme à l’idéologie d’une puissance totalitaire en pleine ascension et nous nous exposons à des conséquences politiques potentiellement lourdes et difficilement réversibles. Et ce, pour des gains économiques à court terme.