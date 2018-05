Bilinguisme: le Barreau n’a d’autre choix que d’entreprendre sa démarche

Le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal ont entrepris une démarche judiciaire afin d’assurer l’intégrité, la légalité et la validité constitutionnelle des lois du Québec. Le recours fait actuellement l’objet d’une contestation de la part de certains membres du Barreau du Québec. Ceux-ci demandent la tenue d’une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 24 mai à Montréal et dont l’objectif est de faire adopter des résolutions afin de forcer le Barreau du Québec à se retirer du recours. Les opposants prétendent qu’il s’agit d’une question politique et linguistique. Or, nous, les auteurs de cet article, affirmons qu’il n’en est rien.

Depuis 1867, les lois du Québec doivent être adoptées et publiées à la fois en français et en anglais. Notre Charte de la langue française maintient cette exigence. En effet, l’article 7 prévoit ce qui suit :

7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit :

1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues ;

2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais ;

3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique ;

4° toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

De la même façon, la Loi d’interprétation du Québec, applicable à toutes les lois du Québec, prévoit que chaque version des lois québécoises a une valeur égale et doit être interprétée de manière commune. La Charte de la langue française et la Loi d’interprétation, de même que les décisions de nos tribunaux, confirment certaines valeurs fondamentales de la société québécoise, notamment l’intégrité de nos lois, la primauté du droit, l’adoption de nos lois en conformité avec un processus démocratique et l’assurance que tous les citoyens québécois ont accès à la justice.

Société unique

Ces valeurs font du Québec une société unique, située à l’avant-garde de plusieurs systèmes juridiques du monde. Les valeurs enchâssées dans l’intégralité de nos lois, qui existent maintenant depuis 150 ans, ont récemment été adoptées par l’Union européenne.

En effet, les lois de l’Union européenne sont adoptées dans chacune des langues de ses membres. Chaque version a une valeur égale et ne constitue point une simple traduction. Nous, au Québec, avons donné au monde l’exemple d’un système bijuridique qui fonctionne dans plus d’une langue, de sorte que nos lois ne sont pas seulement accessibles aux citoyens québécois, mais aussi à l’international. Nous soutenons ainsi de vitales préoccupations commerciales qui alimentent notre économie, assurant au Québec son statut en tant que centre international.

En 1867, un important pacte politique a été convenu afin d’assurer, selon les normes de cette époque, que la langue française soit protégée à la législature du Québec de concert avec la langue de la minorité. Ceci est également vrai au Parlement fédéral de même qu’aux législatures du Manitoba et du Nouveau-Brunswick.

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 témoigne de cette protection. Une des richesses du droit civil du Québec est son usage d’une terminologie réfléchie et pondérée qui traduit les principes juridiques avec intelligence et justesse. Cette terminologie doit être reflétée dans les différentes versions linguistiques des lois. Si l’une des versions de la loi est corruptrice et inexacte, il s’ensuit que l’autre version est atteinte et l’intégrité de la loi dans son ensemble est violée. La poursuite du Barreau du Québec vise à rétablir cet état de fait.

Parmi les exemples frappants de cette problématique, citons celui du Code de procédure civile qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le Code de procédure civile exprime les règles applicables devant les tribunaux du Québec en matière de litige civil. Selon une estimation, presque 60 % de sa terminologie et de ses phrases sont inexactes et incohérentes. Par conséquent, une interprétation exacte dans l’une ou l’autre des langues devient problématique.

Ceci n’a pas sa raison d’être. Le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal ont tenté, depuis plus de quatre ans, de travailler avec le gouvernement du Québec afin de rectifier la situation, le tout sans succès. Cette difficulté demeure pourtant facile à résoudre. L’ajout à l’équipe de rédaction de jurilinguistes ayant une expertise en droit civil, en terminologie et maîtrisant les nuances de chaque langue assurera des textes de loi clairs, précis et concis.

La présence de jurilinguistes aux débats et lors des commissions parlementaires assurerait que les deux versions linguistiques de la loi font l’objet d’un vote par nos élus à chacune des étapes du processus. Le coût pour les contribuables afin d’assurer la cohérence de nos lois serait minime, mais les bienfaits pour l’ensemble des citoyens et plaideurs québécois seraient immenses.

Nous croyons que le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal n’avaient d’autre choix que d’entreprendre ce recours en justice. Ce dernier bénéficie d’une subvention fédérale et n’est pas financé par les membres du Barreau du Québec.

Nous, en tant qu’avocats du Québec, avons adopté un serment de maintenir l’intégrité de nos lois et les droits des citoyens québécois. Pour ce faire, nous devons nous assurer que nos lois sont impeccables et inattaquables.

Par conséquent, nous soutenons le recours en justice. Nous faisons appel au gouvernement du Québec afin qu’il règle ce dossier pour s’assurer de la constitutionnalité de nos lois ainsi que le respect de nos valeurs en tant que société.