Agir sur tous les plans pour favoriser la réussite scolaire

Depuis le temps que l’on cherche à améliorer les résultats scolaires de nos enfants sans vraiment y réussir, peut-être faudrait-il élargir nos horizons…

On sait que la pauvreté engendre souvent beaucoup de stress, de malnutrition, de mauvaise santé, de conditions de vie inacceptables, de dévalorisation, qui handicapent les enfants face à leurs apprentissages.

On sait que beaucoup d’écoles offrent un cadre de vie malsain et nocif pour la santé, tant des enfants que des enseignants.

On sait qu’il faudrait plus de bibliothèques de quartier, mieux équipées et mieux financées, qui soient un lieu de culture stimulant à fréquenter tant pour les jeunes que pour leurs parents.

On sait que l’activité physique tout comme l’art (et pas seulement quelques cours par semaine) sont nécessaires à l’équilibre des jeunes.

On sait que des projets spéciaux à l’école contribuent à raccrocher de potentiels décrocheurs, ce qui suppose plus d’autonomie pour l’école et l’accès à des budgets spéciaux.

On sait que la valorisation de l’éducation et de la culture, des enseignants et des artistes, des métiers comme des professions, contribue à motiver nos jeunes et à leur ouvrir des horizons.

On sait que présenter à nos jeunes des modèles inspirants, qui font et ont fait le Québec d’aujourd’hui, qui ont contribué à changer le monde, est nécessaire.

On sait que très majoritairement les centres de la petite enfance (CPE) préparent mieux les enfants à l’entrée à l’école que toute autre forme de garderie.

On sait que les ressources manquent pour accompagner les jeunes en difficulté et que les enseignants sont débordés.

On sait que les directions d’école sont accablées par les tâches administratives qui leur laissent peu de temps pour jouer leur rôle pédagogique et leur rôle de leader.

On aura beau rénover ou construire de belles écoles, saupoudrer ici et là quelques mesures correctives, modifier des programmes scolaires, je crois que ces efforts seront vains si on n’a pas un plan d’ensemble cohérent et une vision à long terme claire pour diminuer la pauvreté, améliorer l’ensemble de ces conditions et favoriser les apprentissages de nos enfants.